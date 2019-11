Lakšim dokazivanje trovanja do bolje zaštite pčela

BEOGRAD – Neadekvatna upotreba pesticida i tretman komaraca jeftinijim preparatima prave nemerljive štete pčelarima u Srbiji, a samo na dve lokacije otrova je nedavno preko tri hiljade košnica, rekao je danas u izjavi za Tanjug predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) Rodoljub Živadinović.

Pčelari, stručnjaci za pčelarstvo i predstavnici nadležnih struktura države održali su danas skup u Beogradu čiji je moto „Čuvanjem pčela čuvamo sebe“ na kome se razgovaralo o boljoj saradnji i dodatnim merama kako bi se pčele kao važni oprašivaci zaštitili od pesticida.

Živadinović je apelovao na pčelare da svako trovanje pčela prijave, a ne samo velika, da bi se znalo stvarno stanje na terenu.

„Država hoće da nam pomogne i donet je novi zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji je uveo neke nove restrikcije i bolju kontrolu, međutim sve to treba primeniti na terenu i zato treba svi da radimo bismo izdejstvovali cilj“, rekao je Živadinović.

Kako je naglasio, najveći problem je dokazati trovanje što znači utvrditi ko je trovao pčele i kojim sredstvom, javiti inspekcijama da izađu na vreme da bi bilo dokaza za tužbe.

„Mi smo imali pojave da su pčelari tužili krivce ali nisu uspeli da dobiju jer nisu imali dovoljno dokaza“, kaže Živadonovic i dodaje da je na traženje pčelara država poboljšala rad inspekcija.

Da se ne bi dogodilo da pčelar koji je imao ogromnu štetu zbog trovanja izgubi na sudu pa mora da plati još 20.000 evra troškova moraju se imati dokazi koje verifikuju nadležni organi, smatra on.

„Mi predlažemo državi da se zakonski proces dokazivanja pojednostavi jer pčelar nije pravnik a trovanja su česta“, zaključio je on.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević konstatovao je da je pčelarstvo uz podršku države poslednjih godina napredovalo i da sada u Srbiji ima oko milion košnica.

„Pčele su važne i u voćarskoj i ratarskoj proizvodnji kao oprašivači i treba dalje razvijati i gajiti pčelarstvo a nažalost ponekad dolazi do zloupotreba zbog neodgovornosti pojedinaca“, konstatovao je on i dodao da to država mora da sankcioniše.

On je naglasio da je potpuno jasno da je tretiranje preparatima za zaštitu bilja a pre svega insekticidima u fazi cvetanja biljaka – zabranjeno, a da se isključivo može vršiti noću u fazi bujne vegetacije.

„Zakon je jasan, kaznene odredbe su takođe precizirane, prosto moramo se boriti protiv tako negativnih pojava“, rekao je on.

Skup u Beogradu deo je podrške razvoju sela u regionu Zapadnog Balkana iz koje stoji nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) čija predstavnica Irena Džimrevska iz Makedonije je naglasila da je nekontrolisana upotreba pesticida problem čitavog Balkana.

„Ideja je da na jednom mestu skupimo i pčelare i voćare, odnosno poljoprivredne proizvođače, predstavnike ministarstva poljoprivrede, poljoprivredne i veterinarske inspekcije da se razgovara i pronađu adekvatna rešenja i konkretne mere kako bi zaštitili pčele“, rekla je ona.

Kako je precizirala adekvatne mere bi bile zabrana pesticida koje su štetne za pčele.

Prema najavam u Srbiji će na ovu temu biti razgovarano na još skupa koji će biti održani u Surdulici i Bosilevgradu.

(Tanjug)