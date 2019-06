Letovi između Zagreba i Njujorka u leto 2020.

ZAGREB – Hrvatski ministar turizma Gari Kapeli rekao je da će direktne linije između Njujorka i Zagreba verovatno početi tokom letnje sezone 2020. godine.

„Nakon ugovora sa Amerika erlajnsom za letove između Filadelfije i Dubrovnika ovog leta, koji će poslužiti kao proba, već smo uznapredovali u pregovorima za uvođenje direktnih linija od Njujorka do Zagreba“, rekao je Kapeli za HRT.

„Nadam se da će ta linija biti operativna već narednog leta“, dodao je hrvatski ministar, a preneo portal EX YU aviation.

Prema njegovim rečima, letovi između Zagreba i Njujorka će verovatno biti sezonski tokom prve godine rada linije, dok bi saobraćaj preko cele godine mogao da bude uveden u drugoj godini. Konačni rezultat toga bio bi da postoje sezonske linije iz Sjedinjenih Država do Dubrovnika i cele godine do Zagreba, kazao je on.

U aprilu je direktor zagrebačkog aerodroma takođe potvrdio da se vode razgovori za uvođenje letova do „Velike jabuke“, prenosi B92.net.

„Dugi letovi su veoma zahtevni za avio-kompanije, i operativno i finansijski, te se stoga moraju pažljivo planirati. U Evropi ima nekih aerodroma koji su dva ili tri puta veći od našeg, a nemaju duge letove nekih od vodećih svetskih prevoznika. Postavili smo lestvicu visoko privlačeci neke od najboljih avio-prevoznika u Zagreb, sa neprekidnim linijama do Amerike i Azije“, kazao je u aprilu generalni direktor zagrebačkog aerodroma Husein Bahadir.

(Tanjug)