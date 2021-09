Lidl predstavio novog partnera,mlekaru Kruna iz Velike Plane

VELIKA PLANA – Kompanija Lidl predstavila je danas svoje partnere iz novog brenda „S ljubavlju domaće“, čiji se proizvodi nalaze na Lidlovim policama u Srbiji, ali i zemljama u okruženju. Lidl je predstavio javnosti svog novog partnera, mlekaru Kruna iz Velike Plane, a generalni direktor kompanije Lidl Srbija Tomislav Šapina je istakao da je za dobro poslovanje neophodan i dobar partner, kao i da je jedan od njih i mlekara Kruna koja je odličan primer kvaliteta i zadovoljavanja standarda koje proizvođači moraju imati da bi se njihovi proizvodi našli u ponudi Lidla.

Kako je istakao generalni direktor Lidla Srbija, na početku poslovanja u Srbiji je bilo 200 domaćih proizvođača, a trenutno ih je 600 sa tendencijom daljeg širenja.

„Naša kompanija Lidl Srbija otkada smo došli u Srbiju investirala je u privredu Srbije 390 miliona evra. Veoma nam je važno da razvijamo i osnažujemo naše partnere. Mislim da je najbolji primer za to upravo mlekara Kruna. Pored osnaživanja naših dobavljača sledeći cilj nam je izvoz. Za informaciju, do kraja ove kalendarske godine naši dobavljači će kroz Lidl sistem u okolne zemlje i inostranstvo izvesti robu u vrednosti u vrednosti pet milona evra“, naveo je on.

Nema boljeg osećaja, nego kada sam u okolnim zemljama, bilo to Rumunija, Bugarska, Hrvatska ili Slovenija, i kada uzmem neki proizvod sa police, okrenem i vidim da piše da je proizvedeno u Srbiji, dodao je on.

Takođe, poručio je će Lidl nastaviti to da radi.

On je istakao da svi partneri Lidla, odnosno domaći dobavljači, dobijaju siguran plasman svojih proizvoda i da su sa tim osećajem sigurnosti spremni da investiraju u svoju proizvodnju, kao što upravo čini mlekara Kruna iz Velike Plane.

Vlasnici mlekare Kruna, Marija i Stevo Zeljić, istakli su ovom prilikom da im je izuzetno drago što su deo Lidlovog asortimana i brenda „S ljubavlju domaće“, s obzirom da svoje proizvode prave sa mnogo ljubavi i po najvišim standardima, bez kojih ne bi mogli biti partner Lidla.

„Od početka se vodilo računa da u proizvodni proces budu implementirani najviši standardi. Kao društveno odgovorna kompanija vodimo računa o zaštiti životne sredine i u skladu sa praksom koja ispunjava ekološke standarde deo naše ambalaže je biorazgradiva koja nosi oznaki IFC. U toj ambalaži su naši proizvodi sa brendom S ljubavlju domaće, a to su jogurt i mleko sa četiri odsto mlečne masti koji se prvi put prodaju u Lidlu“, rekla je vlasnica mlekare Marija Zeljić.

Kaže da je bilo neophodno da bi mogli da prodaju proizvode u Lidlu da implementiraju standarde IFC.

„To je međunarodni standard kontrole kvaliteta proizvoda i nivoa kvaliteta proizvođača, što i nama pomaže da proces proizvodnje ispratimo u svakoj fazi. Mi kontrolišemo naše proizvode nekoliko puta u toku same proizvodnje a pre svega i prilikom otkupa sirovine pa sve do finalnog proizvoda. Mi želimo da potrošačima vratimo ukuse tradicionalnih domaćih proizvoda“, istakla je Marija.

Njen suprug Stevo Zeljić rekao je da je mlekara Kruna ranije proizvodila sedam tona mleka dnevno, a da je, od kako se njihovi proizvodi nalaze u Lidlovoj ponudi, proizvodnja porasla na 22 tone mleka dnevno.

On je upoznao prisutne sa početkom proizvodnje u ovoj mlekari, koju su, kako je istako, izgradili od nule, uz poštovanje svih standarda.

„Mlekara poseduje opremljenu laboratoriju za kontrolu sirovina i gotovih proizvoda gde se vrši analiza i hemijsko ispitivanje. Mleko otkupljujemo sa najboljih farmi u Šumadiji i Pomoravlju. U našoj mlekari se prerađuje isključivo mleko visokog kvaliteta, a naše prozizvode prepozanćete po nadasve domaćem i svežem ukusu“, poručio je vlasnik Stevo Zeljić.

Zahvalio je kompaniji Lidl na poverenju i svim smernicama koje su im dali za unapređenje proizvodnje i samih proizvoda.

Direktor sektora nabavke kompanije Lidl Nikola Balaban rekao je da se u okviru brenda „S ljubavlju domaće“ na policama Lidla širom Srbije nalazi više od 80 proizvoda isključivo domaćih proizvođača koje, pored srpskog porekla, odlikuju i visok nivo kvaliteta i specifična svojstva.

(Tanjug)

