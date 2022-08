Linglong: Ne dugujemo nista Alfa Tehniksu, nemamo s njima ugov

ZRENJANIN – Linglong je saopštio danas, povodom protesta radnika Alfa Tehniksa iz Svilajnca ispred gradilišta u Zrenjaninu, da nije sklopio nijedan ugovor sa tom firmom, niti sa njom ima direktnu saradnju i da prema Alfa Tehniksu nije stvorio nikakva dugovanja.

Kompanija Linglong Internešnel Jurop navodi da, kao investitor, poštuje žalbe srpskih kompanija koje su razumne i u skladu sa zakonom i smatra da sporovi isto tako treba da se rešavaju legalnim i razumnim sredstvima.

Takođe, u saopštenju se navodi da su kompanije Alfa Tehniks i CEEC TEPC svojevoljno potpisale ugovor i da njihova saradnja treba da se odvija u skladu sa ugovorom i zakonom.

„Mi smo kompaniji CEEC TEPC izneli praktičan i logičan predlog za rešavanje ovog spora i nadamo se da će se obe strane vratiti u zakonit i razuman kolosek, i da će nesuglasice rešiti komunikacijom i pregovorima“, navode iz Linglonga.

Dodaju da Linglong sve obaveze prema kompaniji CEEC TEPC isplaćuje u skladu sa ugovorom.

Zbog nemogućnosti da naplate dug, oko 150 radnika firme Alfa Tehniks iz Svilajnca započelo je u utorak protest ispred gradilišta kompanije Linglong u Zrenjaninu.

„Ostaćemo dok nam se ne ispune zahtevi odnosno jedan zahtev, a to je da nam se vrati dug koji iznosi 5,5 miliona evra. To su za nas ogromne pare, to je petina našeg prihoda“, rekao je tada generalni direktor ove firme Dragoljub Radulović.

Naveo je da su iz firme dugo pokušavali da naplate svoja potraživanja, ali da nisu uspeli, pa su bili prinuđeni na ovakav korak.

Alfa Tehnics proizvodi čelične konstrukcije koje je dostavljala Linglongu, ali nije uspela da ih naplati i pored toga što, kako navodi Radulović, kineska kompanija ne spori postojanje duga.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.