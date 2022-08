Litijum je „revolucija“ u poslovanju poput interneta

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture Tomislav Momirović izjavio je danas da bi litijum Srbiji doneo novu industrijsku revoluciju, kao što je to svojevremeno učinio internet u svetu poslovanja i komunikacija i objasnio da je na to mislio kada je pre dva dana rekao da je litijum bila naša šansa da „izmislimo internet“.

„Mislim da sam bio više nego jasan, internet je doneo ‘revoluciju’, promenio poslovanje, popravio uslove komunikacije i kada kažete da je neko napravio internet, mislite da je napravio pozitivnu revoluciju. To sam želeo da kažem kada sma pričao o perspektivama Srbije vezanim za litijum“, rekao je Momirović odgovarajući na pitanje novinara nakon svečanog uručenja ključeva novih stanova pripadnicima bezbednosnog sektora.

Momirović, takođe, smatra da je Vlada Srbije trebalo da istraje u realizaciji projekta proizvodnje litijuma.

„Mi kao predstanici Vlade Srbije nismo imali dovoljno snage u tom trenutku da savladamo otpore i da uđemo i taj projekat, koji je mogao potpuno da promeni perspektivu naše zemlje. On je mogao da nas ubaci u novu industrijsku revoluciju, da otvori mnogo plaćenije poslove, da otvori jako puno fabrika koje su i danas u Evropi retke, ali to je pitanje za narednu vladu“, rekao je on.

Kaže da preuzima deo odgovornosti za to što vlada nije donela „hrabrije odluke“ u vezi sa tim projektom.

„Otpori su bili zaista preveliki i uveren sam da će se to u

narednom periodu kvalitetnije sagledati“, zaključio je Momirović.

