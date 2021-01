Lounli Planet:Ljubljana jedan od najodrživijih gradova

LJUBLJANA – Poznati izdavač turističkih vodiča “Lounli planet” sastavio je listu osam najodrživijih gradova na svetu, među kojima je i Ljubljana.

Slovenačka prestonica je pohvaljena zbog toga što u njoj može da se živi, „izuzetno je čista i sve je zelenija“, prenosi slovenačka agencija STA.

U članku se napominje da je Ljubljana bila prvi evropski grad koja je za cilj postavila da bude bez ikakvog otpada, kao i da je preko 10 hektara centra grada pešačka zona.

Navodeći prednosti Ljubljane, „Lounli planet“ takođe piše da novi „najsavremeniji sistemi upravljanja otpadom znače da grad šalje 80 odsto manje otpada na deponiju nego što je to činio 2008. godine – sa ciljem da se to do 2025. smanji na samo 60 kilograma godišnje po osobi“.

Na spisku su se našli i Kopenhagen, Portland, Singapur, Lisabon, Bengaluru, Vankuver i San Francisko.

(Tanjug)

