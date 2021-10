Lučic: Junajted grupa koristi medije da suzbije konkurenciju

PANČEVO – Junajted grupa uvek koristi svoje informativne kanale da bi disciplinovala protivnike, a primer kablovskog operatora Pošta Neta je zanimljiv da pokaže koliko to rade isključivo u odbanu svog biznisa, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić.

„Pošta Net je imala tu tragičnu sudbinu da umesto da ostane deo Telekoma, da bi se razvijala, pripala je Pošti kojoj to nije bio pravi biznis i Pošta je posle 2001. godine prestala da se razvija i čak u većem delu Beograda nemate Pošta Net. Tako da je ona imala 120.000 korisnika, sada ima 57.000 i faktički je bila lak plan na terenu. Preuzimanjem tih korisnika čuvamo korisničku bazu u Telekomu i ti korisnici će sada dobiti mnogo bolji internet i televizijske kanale, tako da će biti zadovoljni“, rekao je Lučić gostujući na TV Pančevu.

On je istakao kako je u tom preuzimanju najvažnije to što će Pošta Srbije doći do sredstava da modernizuje svoje poslovanje.

„Za Poštu je bilo karekteristično da je izgubila trku sa raznim privatnicima u toj zadnjoj isporuci. Pošta sada uglavnom isporučuje koverte, međutim ako naručite preko interneta neke proizvode, videćete da vam to isporučuju razne privatne firme, a ne Pošta“, primetio je Lučić.

Dodao je kako će sada ta pozicija državne Pošte moći da se promeni, što smeta Junajted grupi.

„Evidentno je da će Pošta, zahvaljujući tim sredstvima, da se fokusira na taj segmenat i postati jak konkurent privatnicima. Faktički vlasnik najveće firme za isporuku koja je prisutna u 21 gradu ‘D ekspres’, je Junajted grupa i to od pre nekoliko meseci, iako oni o tome mnogo ne pričaju“, rekao je Lučić navodeći da oni više pričaju o akvizicijama u inostranstvu, ali da u poslovnom smislu Junajted grupi smeta saradnja Telekoma i Pošte.

Lučić je rekao da po intenzitetu kampanje protiv poslovnog dogovora Pošte i Telekoma može da se shvati da Junajted grupa ima neki speciajalni „biznis motiv“.

Direktor Telekoma je, u prilog tvrdnji da Junajted grupa koristi svoje medije da suzbije konkurenciju, naveo da se do početka širenja kablovske mreže Telekoma Srbije o toj državnoj kompaniji u medijima Junajted grupe pojavljivala jedna ili dve protokolarne vesti godišnje, a da danas ima na stotine negativnih objava.

Lučić je ocenio da to predstavlja zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu, jer Junajted grupa i dalje imaju preko 40 odsto tržišnog udela.

(Tanjug)

