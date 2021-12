Lučić: Telekom je jači nego ikad i vredi više nego ikad

BEOGRAD – Telekom je jači nego ikad i vredi više nego ikad jer ne postoji ništa što može da se desi u narednih deset godina što može da udrma naše poslovanje, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

„Mi ćemo biti lideri u telekomunikacionim uslugama i u Srbiji i u regionu“, rekao je Lučić u emisiji „Hit tvit“ na TV Pink.

Komentarišući uspehe koje je u 2021. godini ostvario Telekom Srbija, posebno sa stanovištva rivalstva sa Junajted grupom, Lučić je rekao da Junajted grupa „ne plaća samo određene analitičare, političare i radnike u našoj firmi da iznose neke informacije koje bi oni koristili“, već i desetine milione evra kojima plaća razne lobiste, agencije po svetu, advokatske kancelarije i međunarodne detektivske agencije sa ciljem da unize Telekom na međunarodnom nivou“.

Lučić tvrdi da Junajted grupa na taj način pokušava da spreči određenu finansijsku instituciju da s Telekomom Srbija napravi aranžman ili probaju da ubede nekog od nosilaca sportskih prava da sa Telekomom Srbija raskine ugovor.

„Faktički se sada vidi koliko se sve otkrilo. Uzrok čitavog sukoba bio je što je igrom raznih političkih igara i situacija u Srbiji od 2001. godine i pasivnosti Telekoma, bila jedna paradoksalna situacija. Telekom je dao u početku gotovo simboličnu cenu svojoj konkurenciji da koristi infrastrukturu, pre svega SBB-u i drugim kablovicima i oni su, koristeći potpuno ilegalno u početku infrasturkturu Telekolma elektroprivrede izradili mrežu. Ono što je bilo najgore, Telekom uopšte nije puštao te servise“, rekao je Lučić.

Kako je dodao, oni nisu ni prikazivali pravi broj korisnika Poreskoj upravi, pa je, kako navodi, bilo elementarne utaje poreza.

Lučić je dodao da su kablovski operateri zauzeli tržište i napravili kartelsko udruženje, gde je SBB kao lider tog kartelskog udruženja napravio niz kanala.

„MI smo došli u situaciju da 2018. godine da imamo manje od jedan odsto tržišnog učešća u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a SBB je svake godine kupovao po nekog kablovskog operatera i dodatno se širio, i da nam je tržište bilo dosta slabo. Mi bismo, da smo nastavili tako, nestali iz fiksne telefonije“, naveo je Lučić.

Međutim, kako je dodao, Telekom Srbija je onda napravio novi pravac razvoja, ali su tada krenuli i napadi.

„Mi smo od ove godine lideri u televizijskom tržištu. Imamo preko milion korisnika i to akvizicijom kablovskih operatera, izgradnjom optičke mreže i ulaganjem u sadržaj“, naglasio je Lučić.

On je dodao da je Telekom Srbija počeo da uzima korisnike

konkurenciji.

„Oni su prvo krenuli na našu kompaniju, prvo medijski, pa zatim i medijsko-politički, a onda i lobistički. Svi ti pokušaji slabo uspevaju jer je istina jedna. Bilo koji analitičar sa strane, koji bi pogledao sve što smo uradili, video bi da je to u skladu sa međunarodnim trendom“, naveo je Lučić.

On je dodao da kada je Telekom Srbija spojio kablovske operatere i sve konsolidovao 2021. godine, povećao je prihod u odnosu na 2018. godinu za 21 odsto.

„Mi smo postavili Telekom kao broj jedan u svim uslugama i napravili ga izuzetno finansijski jakim“, poručio je Lučić.

On je dodao da mu je žao što političari iz opoticije nisu pozdravili to što će Evropska investiciona banka obezbediti kredit u iznosu od 70 miliona evra Telekomu Srbija za uvođenje 5G telekomunikacione mreže i proširenje postojeće 4G mreže širom Srbije jer je to, kako je naglasio, prvi ugovor Evropske investicione banke tolikog iznosa sa nekim telekomunikacionim operaterom Zapadnog Balkana.

„On je napravljen za razvoj novih usluga“, naglasio je Lučić.

On je dodao da je Telekom uradio optičku mrežu za milion korisnika, izgradio, kako je naveo, najjaču mobilnu mrežu i postao lider u sadržaju zahvaljujući dobrim menadžerima sa dobrom kontrolom.

„Zato finansijske institucije i banke i dalje veruju Telekomu i zato će Telekom nastaviti da ulaže u dalji razvoj“, poručio je Lučić.

Ocenio je da njihova konkurencija smatra da ima nekoliko meseci da destablizuje Telekom i ubedi Premijer ligu da ne ide sa Telekomom.

On je naglasio da je Telekom, međutim, potpisivanjem nekoliko ugovora pokazao suprotno.

„Svi nosioci prava od Lige šampiona, Lige Evrope, španske lige, francuske lige, pa i Premijer lige i serije A, sve te lige smo dobili transparentnim tenderima, a i oni koji nisu bili s nama, kao španska liga, tek su videli našu jačinu i kako mi bolje promovišemo lige kada je to na Areni“, naveo je Lučić.

Na optužbe Marinike Tepić da je Telekom ispumpavao novac iz crnogorske ćerke firme MTS-a, Lučić je rekao da je ponosan na kćerku firmu u Crnoj Gori jer je to prva firma gde su krenuli kao start ap.

„Mi smo u Crnoj Gori krenuli od nule i to u konkurenciji Dojče telekoma, Telenora i SBB-a, i došli smo u lidersku poziciju. To je jedini primer u Evropi, a i u svetu, da neki operater koji krenuo od nule na tržištu, dođe do broja jedan“, poručio je Lučić.

(Tanjug)

