Mađarska nastavlja podršku ekonomskom razvoju u Vojvodini

SUBOTICA – Džavni sekretar u mađarskom ministarstvu spoljnih poslova Levente Mađar najavio je danas u Subotici nastavak programa mađarske vlade za podršku ekonomskom razvoju u Vojvodini.

Iznoseći procenu rezultata programa, on je rekao da je do sada u ekonomski razvoj do sada uloženo skoro 300 miliona evra.

„U budućnosti podrška turizmu će doprineti daljim inivesticijama“, dodao je Mađar, prenosi mađarska agencija MTI.

Istakao je da je zahvaljujući programu, od početka sprovođenja 2016. godine, otvoreno nekoliko hiljada radnih mesta.

