Mađarska vlada najavila nove mere pomoći ekonomiji

BUDIMPEŠTA – Mađarska vlada planira da uvede nove mere za pomoć ekonomiji koja mora da ostane funkcionalna tokom drugog talasa pandemije, izjavio je ministar finasija Mihalj Varga u intervjuu za dnevni list „Mađar nemzet“.

Planirane mere obuhvataju ciljano smanjenje poreza i podršku građevinskim kompanijama, rekao je Varga i dodao da je jedan od prioriteta vlade održavanje ekonomije funkcionalnom.

To će zahtevati stimulisanje potražnje u određenim sektorima kao što su turizam i građevinarstvo, očuvanje radnih mesta i pružanje novih proizvodnih mogućnosti putem podsticanja investicija, rekao je mađarski ministar finansija. On je istakao da se mora voditi računa o tome da se sredstva rasporede tako da podržavaju efikasna i kompetitivna ekonomska rešenja, prenosi MTI.

Varga je rekao da je tokom prvog talasa pandemije smanjenje poreza uspešno implementirano u sektorima najteže pogođenim pandemijom i da bi takva rešenja mogla da budu uvedena i sada, kao i produženje moratorijuma o otplati kredita za fizička i pravna lica.

Ministar je rekao da je moguće da će za brojne javne investicije, kao što su radovi na putevima i renoviranje bolnica, umesto sredstva iz budžeta biti korisćena sredstva EU. U ovom trenutku veoma je važno da se rezerve očuvaju što je više moguće, zato što niko ne zna koliko će trajati uticaj pandemije na ekonomiju, napomenuo je Varga.

Ukoliko vakcina bude dostupna u drugom kvartalu 2021. godine, mađarska ekonomija bi mogla da ostvari rast od četiri do pet odsto, rekao je Varga. U manje optimističnom scenariju, ukoliko vakcina ne bude dostupna do tog trenutka, rast bi mogao da iznosi tek nešto preko nula odsto. Moguć je i treći scenario – uz dostupnu vakcinu, ali spor i dugotrajan oporavak ekonomije, rast bi mogao da iznosi od tri do četiri odsto.

Ove godine BDP Mađarske bi mogao da se smanji za pet do šest odsto, uz deficit glavnog budžeta od sedam do devet odsto. Dug vlade bi do kraja godine sa 66 odsto mogao da se uveća na 76-78 odsto, rekao je Varga.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.