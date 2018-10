Mađarski zvaničnik otkriva zašto Zapadna Evropa ruši „Južni tok“ kroz Srbiju

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas u Beogradu da ne vidi razlog zašto ne bi mogao da se gradi „Južni tok“ odnosno da se nastavi „Turski tok“ prema Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj i zašto trpi velike napade od EU, kada postoji bliska saradnja Rusije i zemalja Zapadne Evrope.

„Šta je sporno sa ’Južnim tokom‘, da nije možda to što u ’Severnom toku‘ učestvuju jake evropske zemlje i njihove kompanije, dok u ’Južnom‘ učestvuju one manje. To ne znači da Evropska komisija prema zemljama Centralne i Istočne Evrope treba da ima drugačiji pristup“, poručio je Sijarto na međunarodnoj konferenciji za energetsku bezbednost Evroazije u Domu narodne skupštine.

Ukazao je na značaj izgradnje gasovoda koji bi povezao Tursku, Bugarsku, Srbiju i Mađarsku, dodajući da ti projekti trpe velike napade od zemalja Zapadne Evrope.

Zapitao je kako je moguć „Severni tok 2“ između Rusije i zemalja Zapadne Evrope i zašto onda ne bi bio moguć „Južni tok“.

Sijarto je podsetio da se zemlje Centralne i Istočne Evrope često optužuju za saradnju sa Rusijom i dodao da su na nedavnoj konferenciji o energetici u Rusiji učestvovale najveće četiri energetske kompanije iz Evrope i da njih niko nije optužio za saradnju sa Rusijom.

„Kada se pogleda ispod površine, postoji bliska saradnja između Rusije i zemalja Zapadne Evrope, ne samo u energetskom smislu, nego i šire.“

Takođe, Sijarto je rekao da zemlje Centralne i Istočne Evrope treba da se drže četiri principa: o energetskoj bezbednosti odluke donose same u skladu sa svojim interesima, da podignu glas protiv duplih standarda koje nameće EU, da same nalaze energetske „mikseve“, kao i da je za te zemlje evroazijska saradnja obavezna.

Dodao je da su zemlje Centralne i Istočne Evrope u istoriji uvek trpele i bile gubitnici zbog sukoba Istoka i Zapada, kao i da u budućnosti to više ne sme da dozvole.

Nastavak „Turskog toka“ velika šansa za Srbiju i region

Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da će uskoro biti nastavljena izgradnja „Turskog toka“ prema Bugarskoj i istakao da se Srbija sprema da se priključi tom gasovodu.

„Važan projekat za nas je mogućnost da kroz naš region prođe nastavak deonice ’Turskog toka‘. Krak ispod Crnog mora će izaći tokom novembra na tursku obalu i zatim će krenuti izgradnja gasovoda ka Bugarskoj“, rekao je Antić.Antić je istakao da je taj projekat značajna prilika za ceo region i njegovu energetsku bezbednost.

„Mogućnosti da 10 do 15 milijardi metara kubnih ruskog gasa iz Turske prođe prema Bugarskoj, Srbiji, Mađarskoj i Austriji ozbiljna je šansa da unapredimo energetsku bezbednost. To će otvoriti mogućnost razvoja gasifikacije i gasne privrede“, naveo je Antić.

Ministar je istakao da bi priključenjem na „Turski tok“ pomenute zemlje postale tranzitne i za gas i ostvarivale od toga značajan profit.

„Srbija veliku pažnju posvećuje tom projektu, spremni smo da iskoristimo šansu koju taj projekat pruža. Ipak, to ne zavisi samo od nas, tu su naše komšije Bugarska i Mađarska.“

Antić je rekao da je za našu zemlju značajno i povezivanje na Južni gasni koridor i gasovode TANAP i TAP i Kaspijski basen preko LNG terminala u Grčkoj, odnosno gasne konekcije između Grčke i Bugarske, preneo je Tanjug.

Organizatori konferencije su Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo rudarstva i energetike, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Fondacija „Enerdži pakt“.

(Sputnjik)