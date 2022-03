Mahmut Bušatlija: Zaplena imovine ruskih tajkuna njih će najmanje pogoditi

„Za sada je to samo blokirana imovina, nije nacionalizovana, ali problem je to što će biti dosta „žrtava“ takvog ponašanja u tim zemljama gde se imovina pleni, jer ako pokažete silu države koja nije u direktnom ratu s Rusijom, onda je to pritisak i na javnost te iste države da može de otme imovinu svakome“, rekao je Bušatlija gostujući na televiziji K1.

Rezultat takvog pritiska mogao bi da bude da svi bogati ljudi iz zemalja koje uvode ovu vrstu sankcija Rusima presele svoju imovinu na neko sigurnije mesto.

Foto Shutterstock.com/ KeyFame, ilustracija

(Tanjug)

