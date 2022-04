Majkl Mišel: Spremni smo da dalje ulažemo

Planiran nivo ulaganja PPF-a u infrastrukturu u Srbiji kroz dve kompanije, Yettel i CETIN, je više od 70 miliona evra, a dodatno, tu je i iznos koji će biti izdvojen za aukciju spektra, kazao je Majk Mišel, generalni direktor Yettela u intervjuu agenciji Beta.

Naglasio je da je kompanija spremna za uvodjenje 5G mreže u Srbiju.

„Čekamo da Vlada definiše pravila i rokove za aukciju spektra, na kojoj želimo da učestvujemo. Komercijalno lansiranje 5G biće sledeći značajan investicioni ciklus za nas, ali to je pravac u kom mi, kao operator mobilne telefonije u Srbiji, treba da idemo. Budućnost se oslanja na nove tehnologije i mi smo spremni da odigramo svoju ulogu u tom procesu“, rekao je Mišel.

Istakao je da su korisnici pokazali da veruju kompaniji na čijem je čelu, da vole usluge koje ona nudi, te da su to potvrdili i rezultati iz 2021. gdine.

„U Srbiji smo zabeležili najveći rast na mobilnom postpejd tržištu od 2,7 odsto. Baza postpejd korisnika je 3,4 odsto veća nego na kraju 2020. godine, što je najveći apsolutni i relativni rast na tržištu. Na nama je da sa novim brendom dalje gradimo to poverenje, što ćemo i uraditi“, naveo je Mišel.

Ukazao je da je filozofija Yettela da uvek stvara dodatnu vrednost – kako za kompaniju, tako i za korisnike.

„Jak brend je upravo to, dodatna vrednost za njih. Korisnici su navikli da se stvari odvijaju brzo i neometano, a ako imaju problem, žele brzo rešenje. Mislim da im to novi brend donosi, jer je Yettel brend napravljen za 21. vek, baziran na promenama u ponašanju i željama korisnika. Na njima je uvek fokus“, rekao je on.

Dodao je da je kompanija veoma zadovoljna poslovnim rezultatima u 2021. godini, budući da je najveći rast zabeležila u segmentu fizičkih lica od 11,6 odsto, dok je u segmentu poslovnih korisnika taj rast bio 4,5 odsto.

„Naš način razmišljanja i rada je podešen na ‘režim rasta’, sa stabilnom pozicijom u mobilnoj telefoniji i novim mogućnostima koje donose ulazak u tržište fiksne i novi brend. Kada se Omikron talas završi, situacija će postati povoljnija, pa očekujemo i pozitivan učinak na naše poslovanje“, naveo je generalni direktor Yettela.

Prema njegovim rečima, kvalitet mreže je jedan od osnovnih razloga zbog kojih korisnici biraju Yettel, a zbog čega je strategija kompanije fokusitrana na tri oblasti u kojima je, kako je istaknuto, najbolja.

„Najbolje iskustvo u mreži kroz savremenu tehnologiju i znanje kako da njom upravljamo, zatim, najbolje korisničko iskustvo kroz relevantne proizvode i usluge, bilo putem fizičkih ili digitalnih kanala. I treće, želimo da budemo profitabilni i efikasni, da se takmičimo kvalitetom, a ne cenama. Zato moramo da osiguramo je da tehnologije u koje ulažemo uvek dodatno poboljšaju iskustvo naših korisnika“, rekao je Mišel.

Podsetio je da je prošle godine kreirana ponudu usluga za domaćinstva, što je predstavljalo, kako je naveo, „novu vertikalu rasta“, a za tržište odličnu priliku, jer donosi veći izbor za korisnike.

„Prošle godine smo zaposlili više od 200 novih ljudi kako bismo ostvarili tu ambiciju, a kompetence poput rada sa velikom količinom podataka, project management-a, product management-a, poslovne analize, IT arhitekture i slično i dalje su nam bitne. Biće ovo veoma dinamična godina“, izjavio je Mišel.

Naglasio je da je u ovoj godini već predstavljeno nekoliko inovativnih rešenja.

„Naša Yettel aplikacija, koju već koristi 1,3 miliona korisnika, postala je multifunkcionalna platforma. Do sada smo imali Yettel petak, a sada je tu i Yettel svaki dan koji povezuje veliki broj malih i srednjih preduzeća sa korisnicima Yettel mreže. Ono što daje dodatnu vrednost, a mi uvek želimo da kreiramo baš tu, dodatnu vrednost, jeste da i korisnici drugih mobilnih operatora mogu da koriste Yettel svaki dan“, kazao je Mišel.

Kako je naveo, kompanija je korisnicima omogućila i Yettel ID, jednostavni koncept koji omogućava prijavu na različite digitalne platforme koristeći Yettel broj.

Objasnio je da to znači da korisnici ne moraju svaki put da unose svoje podatke kada žele da se registruju, nego da za to daju saglasnost operatoru, uz potpuno poštovanje pravila zaštite podataka privatnosti.

„Planiramo da nastavimo i sa inicijativama koje su naišle na dobru reakciju prošle godine. Korisnici su zaista sjajno reagovali na naš program reciklaže i vidimo da ekološki osvešćeno razmišljanje raste: do sada smo zajedno reciklirali više od 224.000 uredjaja. U 2022. godini, podižemo lestvicu još više“, zaključio je generalni direktor Yettela Majk Mišel.

(Beta)

