„Majkrosoft“ otvara sutra prvi maloprodajni objekat u Evropi

LONDON – Američka kompanija Majkrosoft otvara sutra svoj prvi maloprodajni objekat u Evropi, tačnije u Londonu, jer softverski gigant želi da poveća svoju fizičku prisutnost i da se nadmeće sa drugim tehnološkim kompanijama koje nude jedinstvena iskustva za kupce.

Majkrosoftova prodavnica, površine 21.932 kvadratnih stopa, biće smeštena na raskrsnici Oksford (Oxford Circus), u samom centru čuvene londonske šoping zone, i u blizini Eplove glavne prodavnice u Ridžent ulici (Regent Street).

London će biti treća ključna destinacija kompanije Majkrosoft, posle Sidneja i Njujorka.

„Ovo je naš prvi prodor u Evropu, a naše zadovoljstvo je utoliko veće što je reč o Londonu“, izjavio je direktor marketinga kompanije Kris Kaposela, a prenosi CNBC.

Majkrosoft se tako našao među sve brojnijim tehnološkim kompanijama koje šire svoje fizičko prisustvo kako bi „podbočile“ onlajn prodaju.

Među njima je i Amazon koji planira da do 2021. godine otvori do 3.000 prodavnica prehrambenih namirnica bez kasa, a kineski tehnološki gigant Sjaomi planira da do kraja godine utrostruči broj svojih prodavnica u Evropi.

(Tanjug)