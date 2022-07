Marer: Trebalo je razmišljati o posledicama sankcija

BEČ – Predsednik Privredne komore Austrije Harald Marer kritikovao je politiku Beča i Brisela prema Rusiji jer smatra da je trebalo razmisliti od posledicama sankcija.

Kaže da ne zna da li su sankcije protiv Rusije bile greška, ali ni da li su do kraja promišljene.

Marer je, u intervjuu bečkom dnevniku „Kurir“, rekao da se radilo o političkoj odluci kada je odlučeno da se svrsta na stranu Ukrajine.

Pri tom, ukazuje, politika je zaboravila da građanima kaže koja je cena toga.

„Nije to odluka samo Rusa, već je Evropa stala na stranu Ukrajine. To su političke odluke i ljudi koji moraju preuzeti odgovornost“, objasnio je on.

Kazao je da se ne radi samo o miru u Ukrajini, već i o socijalnom miru u Nemačkoj i Austriji.

„Moramo očuvati blagostanje i socijalni mir i ne smemo samo gledati u Ukrajinu“, poručio je Marer.

Ukazao je da sankcije imaju indirektno dejstvo.

„Trebalo je razmisliti da postoji samo ograničena energetska infrastruktura, koja vodi ka Evropi“, kazao je nekadašnji ministar privrede Austrije.

On je prebacio politici što se nije pobrinula za alternative ruskom gasu i izgradnju gasovoda.

Ocenio je da je debata u Nemačkoj iskrenija, i da nemački ministar energije Robert Habek otvorenije govori stanovništvu o scenarijima koji mogu uslediti.

Marer je odbacio tvrdnje da suodgovonost za preblizak odnosa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i prevelikoj ovisnosti od rusko gasa snosi Privredna komora.

On je podsetio da se Austrija 60-tih godina odlučila za jeftini gas umesto skupe nafte.

„Na tome se zasniva blagostanje Austrije i austrijski san o kući na selu“, podvukao je Marer.

(Tanjug)

