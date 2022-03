Marko Čadež: PKS prati kretanja na tržištu i pomaže privrednicima

„Pred nama se dešava nova struktura globalne ekonomije i to nije lako. U Srbiji je situacija stabilna. Naravno mi nismo ostrvo, sigurno ćemo osetiti i poskupljenja, ali je Vlada na vreme reagovala kako bi napunila zalihe, robne rezerve, kako bi na vreme obezbedila neke sirovine. Mi danas imamo 13 puta manju cenu gasa od one kojom se trguje na berzi. Sa te strane Vlada radi sve što može. Sa strane privrede pratimo koje su to sirovine koje će faliti, kroz traženje alternativnih tržišta“, kazao je Čadež za RTS.

On je podsetio da je PKS počela sa emitovanjem dnevnog servisa izveštavanja za privredu i javnost, kako bi lakše pratili sve promene i kretanja na tržištima.

(Tanjug)

