Mask: Ne ometamo ulazak rivala u satelitsku industriju

LONDON – Američki milijarder i direktor kompanije „Tesla“ Ilon Mask, odbacio je tvrdnje da njegov satelitski projekat „Starlink“ zauzima previše prostora u svemiru.

Mask je za britanski list „Fajnenšel tajms“ izjavio da desetine milijardi satelita mogu da budu raspoređene u orbitama blizu Zemlje.

Njegovi komentari dolaze nakon tvrdnje čelnika Evropske svemirske agencije (ESA) da je Mask „donosio pravila“ za komercijalnu svemirsku industriju.

Kina se ranije ove nedelje požalila da je njena svemirska stanica bila prinuđena da izbegne sudare sa satelitima „Starlinka“.

„Svemir je izuzetno ogroman, a sateliti su veoma mali“, rekao je Mask u intervjuu.

On je odbacio sugestije da njegov projekat „Starlink Internet Services“ efektivno ometa ulazak konkurenata u satelitsku industriju, navodeći da u Zemljinoj orbiti ima dovoljno prostora za satelite.

„Ovo nije neka situacija u kojoj mi na bilo koji način efektivno blokiramo druge. Nismo blokirali nikoga ni u čemu“, izjavio je Mask.

„Par hiljada satelita je ništa. To je kao, hej, evo nekoliko hiljada automobila na Zemlji, to nije ništa“, dodao je on.

Generalni direktor ESA Jozef Ašbaher je ovog meseca upozorio da će hiljade komunikacionih satelita koje je lansirao „Starlink“ prouzrokovati daleko manje prostora za konkurente.

Drugi stručnjaci su istakli da su potrebne mnogo veće udaljenosti između svemirskih letelica da bi se izbegli sudari.

Naučnici su, takođe, ranije izrazili zabrinutost zbog rizika od sudara u svemiru i pozvali svetske vlade da podele informacije o oko 30.000 satelita i drugog svemirskog otpada koji kruži oko Zemlje.

Mask je ove nedelje dospeo na naslovne strane kada se suočio sa osudama korisnika društvenih medija, nakon što se Kina požalila da je njena svemirska stanica bila primorana da izbegne sudare sa satelitima koje je lansirao njegov projekat „Starlink“.

Kineska svemirska stanica ove godine imala je dva „bliska susreta“ sa satelitima „Starlink-a“, tvrdi zvanični Peking.

Incidenti su se dogodili 1. jula i 21. oktobra, navodi se u dokumentu koji je Kina ovog meseca dostavila Kancelariji Ujedinjenih nacija za svemirska pitanja.

Kina je, takođe, optužila SAD da dovode astronaute u opasnost ignorisanjem svojih obaveza iz sporazuma o svemiru.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova DŽao Liđen je izjavio da Kina poziva SAD da se ponašaju odgovorno.

Maskova kompanija „SpaceX“ je već lansirala skoro 1.900 satelita, a planira da rasporedi još nekoliko hiljada.

(Tanjug)

