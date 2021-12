Matić: Mokra Gora rame uz rame sa švajcarskim selima

BEOGRAD – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić izjavila je da je Svetska turistička organizacija prepoznala Mokru Goru kao izuzetan primer ruralne destinacije sa velikim potencijalom za unapređenje seoskog turizma.

„Jako smo ponosni što su se naša sela, pogotovo Mokra Gora koja je među pobednicima, našla rame uz rame sa selima iz Švajcarske, Austrije, Španije koja su takođe nagrađena“, istakla je Matićeva za RTS povodom odluke Generalne skupštine Svetske turističke organizacije da proglasi Mokru Goru za jedno od najboljih turističkih sela na svetu.

Istakla je da je nagrada značajna pre svega kao vid prepoznavanja vrednosti i kvaliteta koja seoska domaćinstva i sela u Srbiji imaju i da govori da seoski turizam ima sjajnu budućnost u Srbiji.

„Ono što je Mokru Goru izdvojilo od ostalih je činjenica da je ovo selo koje neguje kulturu, čuva tradiciju, čuva biodiverzitet, što je jako značajno, i jedan vid ekološkog turizma koji je praktično u narednom periodu dominantan u svim predviđanjima i analizama Svetske turističke organizacije“, dodala je Matićeva.

Objasnila je da je ta nagrada izuzetno značajna kako za Mokru Goru tako i za Gostilje i Tršić.

„Pogotovo za Gostilje koje je ušlo u najuži krug i možda već sledeće godine i to selo bude proglašeno kao jedno od najbol?ih“, rekla je ministarka i ocenila da nagrada za seoska domaćinstva predstavlja pre svega veliki podstrek.

Navela je da su upravo mesta poput Mokre Gore, ali i neka manja mesta, kao i eko turizam, privukla veliki broj domaćih turista tokom dve godine pandemije.

Matićeva je ukazala da je, kada je reč o broju turista, ova godina bolja u odnosu na prethodnu.

„Ova godina je bila mnogo bolja nego prethodna, mada ni ova nije počela sjajno. Mi smo zaključno sa septembrom imali devizni priliv od turizma koji je bio milijardu i sto pedeset miliona evra, a u našoj najboljoj turističkoj sezoni 2019. imali smo milijardu i četiristo miliona evra. Dakle, razlika nije tako velika sa obzirom na to koliko su se okolnosti promenile od 2019. do 2021. Imali smo oko 2,5 miliona dolazaka turista, naravno u većini su to domaći turisti i 10 miliona noćenja u Srbiji, to su zaista ohrabrujući podaci imajući u vidu uslove, okolnosti u kojima smo živeli i radili ove godine“, navela je Matićeva.

Ukazala je da je bilo izuzetno značajno, posebno za strane turiste, kada je Srbija stavljena na Zelenu listu Evropske unije.

„Mi smo praktično od juna do septembra imali skok dolazaka stranih turista 73 odsto, zahvaljujući tome što smo bili bezbedna destinacija i to je, između ostalog, važno i za kraj sezone“, ocenila je Matićeva.

Govoreći o novogodišnjim aranžmanima, navela je da je, prema informacijama koje ima od hotelijera, u turističkim centrima, na planinama i banjama sve rasprodato.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.