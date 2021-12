Matić: Zakon o zaštiti potrošača važi od ponedeljka

BEOGRAD – Novi zakon o zaštiti potrošača stupa na snagu un ponedeljak, 20. decembra, a najveća novina, registar „Ne zovi“ je u procesu nastajanja i biće uspostavljen u narednih 12 meseci, saopštila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Ona je sinoć tokom gostovanja u emisiji „Tačno tako“ na Tanjug TV rekla da će neke odredbe zakona, kao što su prekršajni nalozi, automatski stupiti na snagu od ponedeljka, za reklamacije, neizdavanje računa i predračuna.

Kazne za prekršajne naloge su fiksne i za pravno lice iznose 50.000 dinara, za preduzetnika 30.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu 8.000 dinara, a ministarka je naglasila da Zakon o zaštiti potrošača predviđa visoke kazne za određene prekršaje.

Kazne za pravna lica idu od 300.000 do dva miliona dinara, za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara.

Matić je navela da je u okviru zakona novina i to što će za sve usluge čija je cena veća od 5.000 dinara izdavati predračun.

Dodala je da se to naročito odnosi na majstore koji vrlo često za obavljanje neke usluge ne saopštavaju cenu unapred, a kada obave posao kažu iznos koji bude prilicno visok, pa je izdavanje predračuna još jedan vid zaštite potrošača.

Registar „Ne zovi“, koji predviđa ovaj zakon, a preko kojeg će svi potrošači koji ne žele da im se roba ili usluge nude preko fiksnog ili mobilnog telefona moći da „stopiraju“ takvu dosadašnju praksu trgovaca primenjivaće se u periodu od narednih 12 meseci, kada bude uspostavljen softver, objasnila je Matić.

Ministarka je govorila i o drugim pitanjima iz njenog resora i naglasila da je sektor turizma najviše pogođen od korone i da je pretrpeo najveće finansijske gubitke pored sektora saobraćaja.

Ona je istakla i dobre rezultate u ovoj godini i navela da devizni priliv od turizma u Srbiji u prvih devet meseci 2021. godine iznosi preko 1,150 milijardi evra.

Matić je dodala da je devizni priliv od turizma u 2019. godini, do sada najuspešnijoj turističkoj godini za Srbiju, iznosio milijardu i 436 miliona, kao i da su podaci o uspehu turističkog sektora u 2021. nadmašili do sada sva očekivanja.

Kao primer ona je saopštila da je Srbiju do septembra ove godine posetilo 2,5 miliona turista koji su ostvarili 10 miliona noćenja, a u 2019. najuspešnijoj do sada, je zabeleženo 10.100 miliona noćenja.

Matić je navela da su domaći turisti spasili turizam i turističku sezonu,i da je jedina dobra stvar u pandemiji što su se građani okrenuli domaćim destinacijama, i u tom smislu ona očekuje uspeh i od nastupajuće zimske sezone uz primenu svih propisanih mera i zdravstvenih protokola u skijaškim centrima i ugostiteljskim objektima.

U buđzetu za 2022. vlada Srbije je odlučila da opredeli 500 miliona dinara za turističke vaučere, jer su do sada dali značajne rezultate u podsticanju domaćeg turizma i značajnog povećanja broja noćenja, izjavila je ministarka.

Govoreći o međunarodnoj trgovini Srbije ,Matić je posebno istakla činjenicu da je ove godine potpisan Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji sa Velikom Britanijom, pošto je nakon njenog istupanja iz EU prošle godine prestao da važi dotadasnji sporazum.

U tim okolnostima a snazi su bile jako visoke takse ,a naša roba na britanskom tržištu nije više bila konkurentna, pa će sporazum u tom smislu omogučiti da zadržimo situaciju u kojoj sa Britanijom imamo trgovinski suficit, navela je Matić.

Ministarka je saošttila da ukupna trgovinska razmena Srbije ove godine sa oktobrom iznosi 40,6 milijardi evra, i da belezi značajan rast u odnosu na prošlu godinu, a smatra da pozitivni trendovi obećavaju da će i sledeća godina biti obeležena velikim rastom.

Matić je govorila i o nedavnom proglašenju Mokre Gore za jedno od najboljih turističkih sela u svetu, i poručila da je to velika stvar za Srbiju i da smo,kako je rekla, time stali rame uz rame sa Austrijom ili Švajcarskom u seoskom turizmu.

Svetska turistička organizacija nagradila je Mokru Goru kao izuzetan primer seoske destinacije koja neguje kulturu, čuva tradiciju i biodiverzitet, zaključila je ministarka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.