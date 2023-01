Memić: Do 15 časova se prijavilo skoro 43.000 građana za turističke vaučere

BEOGRAD – Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da se danas do 15 časova prijavilo blizu 43.000 građana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji i istakao da je to do sada najveće interesovanje zabeleženo u jednom danu.

„Iako smo verovali da će interesovanje građana biti veliko, ovim su premašena naša očekivanja, budući da je u jednom danu planula gotovo polovina od ukupnog broja vaučera koji su na raspolaganju“, rekao je Memić za Tanjug.

On je precizirao da je do sada najviše bilo 29.000 prijavljenih građana u jednom danu.

Memić je, takođe, ukazao i na veliko interesovanje ugostitelja za učešće u sistemu dodele vaučera i da je do sada prijavljeno 3.349 ugostitelja.

(Tanjug)

