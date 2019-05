Mere za IT: Poreske olakšice, startap krediti, IT boksovi. . .

NOVI SAD – Mere Vlade Srbije za podršku IT sektoru, koje su danas predstavljene u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, odnose se na poreske olakšice u smislu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana, neke od mera su IT boksovi, startap krediti i poreske olakšice u IT sektoru.

Predstavnici IT sektora poručuju da im je najvažnije smanjenje dažbina za zapošljavanje radnika, kako bi bili konkurentni sa državama koje već daju elektronsko državljanstvo, te da bi to trebalo i Srbija da primeni.

Kada je reč o podsticajnim merama u vezi sa porezom na dobit pravnih lica, objasnili su članovi Vladinog tima, one se odnose na priznavanje troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu za poreske potrebe.

„Za svaki dinar koji poreski obveznik u Srbiji utroši na razvoj i za poreske potrebe, računa se dva dinara. Dakle, time se poreska osnovica umanjuje, platiće manji porez. Istovremeno uvodi se podsticaj, tzv. IT boks. Poseban poreski tretman za intelektualnu svojinu koja je stvorena istraživanjem i razvojem sprovedenim u Srbiji. Prihodi od takve intelektualne svojine oporezuju se efektivno, te dolazimo do efektivne stope do tri odsto, što je pet puta manje od opšte stope od 15 posto. U Mađarskoj je ta stopa četiri, mi ćemo imati tri odsto“, kaže Svetislav Kostić, član Vladinog tima za podršku IT sektoru.

On je kao treću meru naveo startap kredite, po uzoru na Italiju i Veliku Britaniju, a kojima bi trebalo da podstaknu investitore da ulažu u startap biznise.

„Ako imate tri pametna mlada čoveka koji hoće da prave igrice, želimo da motivišemo investitore da im daju pare da počnu svoj biznis. To su često vrlo riskantna ulaganja, jer veliki broj startapa često ne uspe. Zato će država dati poreski kredit investitoru koji se odluči na ovako riskantno ulaganje“, objasnio je Kostić.

Vladine mere za podršku IT sektoru odnose se i na stimulisanje nagrađivanja zaposlenih, kroz dodele akcija i uvedene olakšice koje služe izgradnji bolje radne atmosfere, ulaganja u kvalitet radnog okruženja. Mere su u primeni od 1. januara ove godine.

