Mićović: Akcize na gorivo veće za oko dinar

BEOGRAD – Akcize na gorivo od danas su veće za otprilike dinar po litru, a tržiste će pokazati da li će i koliko svaka od naftnih kompanija povećati cenu, kaže generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Tomislav Mićović.

Mićović je za Tanjug rekao da je ono što je sasvim sigurno to je da proizvođači i uvoznici nafte i derivata nafte na današnji dan moraju u državni budžet da uplaćuju oko dinar i 30 para više, s obzirom da se obračunava i PDV, nego što je to bilo do juče.

(Tanjug)

