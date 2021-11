Mihajlovic: Cenom struje pomazemo konkurentnosti privrede

BEOGRAD – Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da se dugo radilo na odlucu da se privredi Srbije sadašnja cena produži za još mesec dana.

Ona je komentarišući današnju odluku Vlade Srbije za Tanjug rekla da je o njoj dugo razgovarano sa Privrednom komorom Srbije i Elektroprivredom Srbije (EPS).

„To nije ništa neuobičajeno u odnosu na druge države koje pokušavaju da pomognu svojoj privredi. Ovde nije samo pitanje cene struje već i pitanje sledećeg koraka, odnosno proizvoda koje ta preduzeća prave i konkurentnosti privrede, odnosno mogućnosti da ne utičemo na smanjenje te konkurentnosti koliko god je moguće“, rekla je Mihajlović.

Navela je da energetska kriza traje i da će sigurno trajati do kraja proleća te da država u energetskoj krizi mora da pronalazi i odluke poput ove o produženju stare cene struje za privredu.

Vlada Srbije je na današnjoj sednici, u cilju sprečavanja posledica koje bi uvećana cena električne energije na berzama imala na ukupno tržište u Srbiji, donela Zaključak o regulisanju međusobnih prava i obaveza između EPS -a i kupaca struje na komercijalnom tržištu, odnosno preduzeća, kojim se svim kupcima kojima ugovor ističe 30. novembra omogućava produženje važenja tog ugovora do 31. decembra.

Na taj način oni bi zadržali ugovorne uslove koje su imali do sada, u prvom redu cenu električne energije, u periodu od dodatnih 30 dana.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.