Mihajlovic: Vrsta energenta glavni kriterijum za subvencije

BEOGRAD – Gradovi i opštine su ove nedelje počeli da raspisuju konkurse za subvencije građanima za zamenu stolarije, kotlova za grejanje i izolaciju, do jutros je to uradilo njih 11, a do petka bi trebalo još osam, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Ona je dodala da je obaveza i ostalih lokalnih samouprava da do kraja avgusta raspišu konkurse.

Ministarka je za RTS rekla da će se sa ovakvim javnim pozivima nastaviti u novembru a onda i narednih godina, da para ima te da očekuje da se u naredne dve-tri godine na njih javi bar milion domaćinstava i zameni stolariju.

Prema njenim rečima, osnovni kriterijum za dobijanje subvencija za zamenju stolarije i izolaciju kuća, jeste to kako se domaćinstvo greje, dakle koristi li energente koji zagađuju životnu sredinu i ima li termičku izolaciju.

„Prednost imaju oni koji nemaju izolaciju, koji se greju na mazut, lož ulje, ugalj, a takođe i oni koji za to koriste električnu energiju“, pojasnila je ministarka.

Napomenula je da se za subvencije mogu javiti i ona domaćinstva čije su kuće ušle u proces legalizacije o čemu bi trebalo da prilože rešenje.

Građani koji po završetku konkursa i potpisivanju ugovora ne budu zadovoljni moći će da se žale.

„Mi ćemo kao Ministarstvo budno motriti na realizaciju ovog projekta, jer nam je veoma stalo da ovaj prvi konkurs, koji je zapravo pilot-konkurs bude dobro urađen i da na osnovu njena vidimo šta možemo da popravimo za buduće konkurse“, dodala je ona.

Sledeći je najavila za kraj novembra a za 3. septembar raspisavanje konkursa za subvencije za postavljanje solarnih panela.

“ Ministarstvo ce raspisati konkurs ka jedinicama lokalnih samouprava i gradovima za subvenciju za postavljanje solarnih panela u istom iznosu – 50 osto građani, 50 odsto država i lokalna samouprava“, dodala je Mihajlović.

Objasnika je i da će procedura za postavljanje panela biti pojednostavljena

i navela da će građanima koji to žele da urade biti dovoljno da odu u EPS snabdevanje i iskažu potrebu za postavljanje solarnih panela.

Nju mogu i ručno da napišu a ovo preduzeće će biti dužno da u roku od pet dana izađe na teren, poveže šta je potrebno i da se potpiše tipski ugovor.

(Tanjug)

