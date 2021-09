Mihajlovic: Zelena energetika šansa za nove investicije

BEOGRAD – U sektoru energetike i rudarstva ima najviše prostora za nove investicije, a za izgradnju novih energetskih kapaciteta zainteresovane su najveće svetske kompanije, uključujući i američki „Behtel“, izjavila je danas potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Kako je saopšteno iz kabineta Zorane Mihajlović, ona je gostujući na TV Hepi istakla da je “Behtel“ prva američka kompanija koja učestvuje u realizaciji jednog infrastrukturnog projekta, a to je Moravski koridor.

„Zašto oni nisu ranije došli kod nas, a do 2014. godine su radili u okruženju, to je pitanje za predstavnike bivše vlasti. Otkako je predsednik Vučić postao premijer 2014. mi smo postavili prioritete a to su izgradnja infrastrukture i nove investicije. Tako je i sada važno da imamo nove investicije, ali je neophodno da unapredimo energetsku infrastrukturu“, rekla je ona.

Ministarka je istakla da je „Behtel“ zainteresovan za izgradnju nove hidroelektrane ali i za ulaganje u obnovljive izvore energije.

„Razgovaramo sa njima o Đerdapu 3, kao i velikoj vetroelektrani koja bi mogla da bude jedna od najvećih u Evropi. To su projekti vredni dve milijarde evra, ali smo još na početku, tek treba da o tome dodatno razgovaramo“ istakla je Mihajlović uz ocenu da je važno da je „Behtel“ zainteresovan za ulaganje u naš energetski sektor.

Mihajlovićeva je navela da je na konferenciji Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku saradnju u Poljskoj razgovarala i sa sekretarkom za energetiku SAD i zamenikom sekretara za trgovinu.

„ Tamo su bili ministri iz Evropske unije, zemalja koje nisu članice, kao i SAD, a jedina tema su bile energetika i klimatske promene, jer jedno bez drugog više ne može“, istakla je ona.

Dodala je da je srpska delegacija predstavila svoje potencijale i videla interesovanje za to da Srbija bude značajan faktor u regionu, što, kako je rekla, za nas znači novu strukturu razvoja i nove zelene poslove.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.