BEOGRAD – NALED je danas organizovao Info dane o godišnjem konkursu za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa StarTeć „Milion dolara za inovativna preduzeća, a rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović je ukazala na značaj akadamske zajednice za razvoj inovativnog poslovanja.

Info dani su organizovani u Rektoratu BU povodom lansiranja javnog poziva za prvi krug dodele bespovratnih sredstava u okviru StarTeć programa.

Rektorka je rekla da je veoma zadvoljna što je Univerzitet u Beogradu član NALED -a i da kroz tu saradnju Univerzitet može da pomogne razvoju našeg društva.

„Konkretno, ovaj program, mislim da može da pomogne da podstaknemo sve one koji imaju znanja, volje i energije da krenu dalje da to mogu i da realizuju. Učinićemo sve da promovišemo ovaj program među članovima naše zajednice sa željom da što veći broj njih aplicira i da učestvuje u njemu“, dodala je rektorka.

StarTeć program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća deo je trogodišnjeg projekta za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji koji sprovodi NALED uz podršku kompanije Philip Morris.

Cilj projekta je ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacija tradicionalne ekonomije zasnovane na poljoprivredi i proizvodnji niskog stepena prerade u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

U okviru projekta, od 31. marta do 4. juna 2021. otvoren je prvi godišnji konkurs za podršku inovacijama i i digitalnoj transformaciji, kroz koji preduzetnici mikro, mala i srednja preduzeća, kao i timovi fizičkih lica do pet članova, mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u ukupnoj vrednosti od milion dolara i do hiljadu sati ekspertske podrške.

Domaća mala i srednja preduzeća mogu da konkurišu samostalno ili u saradnji sa fakultetima i istraživačkim centrima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u iznosu od 15.000 do 100.000 dolara za ulaganje u digitalnu transformaciju svog biznisa, istraživanje i uvođenje inovativnih proizvoda i usluga.

Planirana su tri javna poziva i dodela okvirno 100 grantova, kao i vaučera za hiljadu sati ekspertske podrške u oblasti poslovnog planiranja, marketinga i dizajna, za pravne usluge, savetovanje u oblasti intelektualne svojine, za sertifikaciju i drugo.

Više informacija zainteresovani mogu pronaći na veb sajtu starteć.org.rs

(Tanjug)

