Mineralna đubriva za godinu dana poskupela za 126,6 odsto

BEOGRAD – Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u trećem kvartalu ove u odnosu na isti kvartal prošle godine, povećane su za 28,7 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Najveće poskupljenje je zabeleženo kod mineralnih đubriva i iznosilo je 126,6 procenata.

Kada se porede ove cene u trećem ovogodišnjem kvartalu u odnosu na drugi, podaci pokazuju da je došlo do smanjenja i to za 2,0 odsto a i ovde su najveći uticaj na pad i to sa 10,4 odsto imale cene mineralnih đubriva.

