Ministar: Da Valjevo bude centar Zapadne Srbije

VALJEVO – Osnovni cilj svega što Vlada Srbije trenutno radi u Valjevu i okolini je da ovaj grad postane centar ovog dela Zapadne Srbije, poručio danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

„Mi u brzu saobraćajnicu Valjevo – Lajkovac, kojom će grad biti povezan sa auto – putem Miloš Veliki, trenutno ulažemo blizu 160 miliona evra. Ona nam je već donela dva nova strana investitora. Praktično, jedan projekat je pogurao drugi, a vrlo brzo ćemo započeti izgradnj Južne obilaznice Valjeva u dužini od pet kilometara, gde će, u narednih godinu dana, posao naći 1.000 ljudi. Uz sve pomenuto, to će omogućiti Valjevu da dobije ekonomsku snagu, da plate značajno porastu, da u njega dođu novi ljudi i da postane značajan centar“, rekao je ministar nakon sastanka s gradonačelnikom Lazarom Gojkoviće-

Napomenuo je da se u Srbiji trenutno projektuje i gradi 1200 kilometara auto – puteva i brzih saobraćajnica, a da pre deset godina nije rađen nijedan kilometar.

On je dodao i da je uveren da za dve godine Valjevo neće moći da se prepozna.

„Kada se završe brza saobraćajnica, obilaznica oko Valjeva i kada se otvori novih hiljadu radnih mesta sa natprosečnom platom, to će biti najveći benefit, ne samo za one koji budu našli posao, već za sve one koji rade u malim kompanijama sa do 50 zaposlenih, kao i za sve građane Valjeva“, zaključio je ministar.

Gojković je rekao da je ponosan što je deo tima predsednika Aleksandra Vučića, koji od Valjeva pravi lepše mesto za život.

„Brojni kapitalni projekti, koji se u ovom trenutku realizuju menjaju izgled i položaj Valjeva i ovog dela Srbije. Pored pomenutih saobraćajnica i izgradnja kanalizacione mreže i nekoliko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda doprineće da građani Valjeva i okoline žive u čistoj Srbiji, čime će se rešiti višedecenijski problem. Poznato je da u naš grad stižu dva velika strana investitora i mi uz pomoć Vlade Srbije trenutno radimo na uređenju i opremanju Privredne zone“, rekao je gradonačelnik Valjeva.

(Tanjug)

