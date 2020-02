Ministar Đorđević obišao firmu koja pravi bundevnino ulje

NOVO MILOŠEVO – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević obišao je danas kompaniju „JS&O“ koja se kao nova investicija na srpskom tržištu bavi jedinstvenom proizvodnjom bundevinih proizvoda i istakao da je otvaranjem postrojenja 34 ljudi dobilo posao.

Ministar je rekao da će ova investicija će doprineti ravnomernijem razvoju Srbije, kao i zapošljavanju velikog broja građana iz mesta i okoline, što je svakako prioritet Vlade Srbije, a i doprineće smanjenju ekonomskih migracija, saopštilo je Ministarstvo.

Direktor Aleksandar Jerić istakao je da se kompanija „JS&O“ bavi proizvodnjom visoko kvalitetnog devičanskog ulja od bundevinog semena – „Olga“, koje ima izvorna jestiva, lekovita i kozmetička svojstva.

U narednom periodu proizvodni program će biti proširen svim onim proizvodima koji mogu da se prave od bundevinog semena, dodao je on.

„Trenutno, zbog kapaciteta fabrike i broja ljudi, dobar deo proizvoda, preko 90 odsto biće namenjen izvozu na tržišta koja ovaj proizvod svakodnevno konzumiraju, a to su tržišta Austrije, Italije, Nemačke, Švajcarske i Francuske“, rekao je on.

Ministar Đorđević rekao je da je Srbija je danas bolje mesto za život i investiranje, a tome je doprinela fiskalna disciplina, stvaranje povoljnijih uslova za investitore, kao i otvaranje novih radnih mesta i pad nezaposlenosti.

„Ono što je najbitnije za našu zemlju jeste da smo ovakve proizvode pre morali da uvozimo, dok ih sada imamo u svojoj zemlji, a kako sam čuo, čak su i boljeg kvaliteta od onih koji se proizvodi u Zapadnoj Evropi“, rekao je on.

(Tanjug)