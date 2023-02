Ministar: Kolektivni ugovor u kompaniji Ziđin znači da su obe strane dobro obavile posao

Ministar Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nikola Selaković, danas je ocenio da to što su rukovodstvo kompanije Ziđin u Boru i sindikat zaposlenih potpisali kolektivni ugovor, „znači da su obe strane dobro radile svoj posao“.

Ministar je posle potpisivanja ugovora rekao da on predviđa i više nego što propisuje Zakon o radui da se do ugvra došlo pregovorima, navelo je Ministarstvo u saopštenju.

Zaključivanje tog kolektivnog ugovora pokazuje, smatra ministar, da uz „brigu o onima koji rade“, predstoji „progresivan razvoj“ Ziđina koji će postati „još poželjniji poslodavac u Srbiji“.

Selaković je naveo da je Ziđin najveći izvoznik iz Srbije, da znatno utiče na rast bruto dromaćeg proizvoda, i zapošljava ljude iz Bora i iz okolnih mesta.Ostale fotografije uz tekst

