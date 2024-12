Ministarstvo finansija: Srbiji potvrđen novi aranžman sa MMF-om

Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) potvrdio je danas u Vašingtonu novi nefinansijski aranžman za naredne tri godine za Srbiju, u vidu Instrumenta za koordinaciju politika (PCI), saopštilo je ministarstvo finansija.

Ministar finansija Siniša Mali ocenio je da je to garancija nastavka reformi u Srbiji uz partnersku podršku međunarodne institucije koja je u taj proces uključena od početka.

„Srbija se novim aranžmanom obavezuje da fiskalni deficit u narednoj godini neće preći tri odsto BDP-a, što će nam dati prostora da nastavimo velika planirana kapitalna ulaganja uz apsolutnu dalju stabilnost javnih finansija“, rekao je Mali.

On je naveo da je novi aranžman nefinansijskog karaktera, odnosno da Srbiji nije neophodno povlačenje dodatnog novca, a predviđa utvrđivanje i objavljivanje sveobuhvatne analize penzijskog sistema uz striktno pridržavanje postavljenih fiskalnih pravila, pregled kapitalnih projekata, ažuriranje energetskog investicionog plana, analizu strukture plata i zaposlenosti u institucijama države koje su obuhvaćene registrom Iskra.

Kako se navodi u saopštenju, delegacija MMF-a, predvođena Donaldom Mekgetiganom, završila je sredinom oktobra četvrtu i poslednju reviziju stend-baj aranžmana koji ističe ovog meseca kada je i dogovoreno da će za naredne tri godine biti sklopljen Instrument za koordinaciju politika.

„Važna nam je podrška i mišljenje velikih finansijskih institucija. Srbija je danas zemlja sa investicionim rejtingom, ali mi želimo da sa reformama nastavimo dalje, jer su one do sada sprovedene dale odlične rezultate. To nikada nisu laki procesi, ali su neophodni i važni za sve buduće planove koje imamo za Srbiju“, rekao je ministar.

Mali je naveo da su predstavnici Misije MMF-a tokom boravka u Srbiji pohvalili privredni rast i visoku zaposlenost, inflaciju koja nastavlja da se smanjuje i javni dug koji je pod kontrolom.

(Beta)

