Ministarstvo građevinarstva: Međunarodna plovidba kroz Srbiju nije ugrožena

Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Veljo Kovačević izjavio je danas da se međunarodni vodni saobraćaj na Dunavu, Savi i Tisi odvija bez ograničenja, be obzira na niži vodostaj.

„Na svim međunarodniim vodnim putevima uslovi za plovidbu su bez smetnji. Od Negotina do Bezdana na Dunavu, od ušća Tise do Kanjiže i od ušća Save do izlaza u BiH i Hravatsku imamo propisanu dubinu plovnog puta od 2,5 metara pri niskom plovidbenom nivou koji je trenutno na snazi“, rekao je Kovačević za Tanjug.

(Tanjug)

