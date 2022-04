Ministarstvo: Grcic naneo stetu od 500mln €, ugrozio budžet

BEOGRAD – Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je 20. decembra Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv tadašnjeg v.d. direktora EPS-a Milorada Grčića zato što je vršeći svoju funkciju ugrozio energetsku i državnu bezbednosti i naneo štetu veću od 500 miliona evra, zbog čega je doveden u opasnost budžet Srbije.

Prijava je podneta zbog osnovane sumnje da je u periodu od 19. oktobra do 12. decembra 2021, faktički vršeći ovu funkciju počev od 15. marta 2017. i nadalje, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja, kao i kršenjem zakona ili drugih propisa, propuštanjem dužnosti nadzora očigledno nesavesno postupao u vršenju službe, navode iz ministarstva za Tanjug, povodom detalja iz prijave koje su objavili pojedini mediji.

Takođe, ministarstvo napominje da je Grčić tako postupao iako je bio dužan i mogao biti svestan da može nastupiti teža imovniska šteta i na taj način ugrozio energetsku, a time i državnu bezbednost i naneo štetu veću od 500 miliona evra, a čime je za ovoj iznos štete doveden u opasnost i budžet Srbije.

U prijavi je navedeno da se lažnim prikazivanjem predsedniku Srbije, Vladi Srbije, potpredsednici vlade i Ministarstvu rudarstva i energetike, izjašnjavao pozitivno o spremnosti kapaciteta, tvrdeći da su svi proizvodni kapaciteti, osim jedino kapaciteta u remontu – TENT blok B1, ispravni i spremni za predstojeću zimsku sezonu.

Takođe, da su obezbeđene potrebne količine uglja zadovoljavajućeg kvaliteta, te da će proizvodnja električne energije biti dovoljna za potrebe građana i privrede na teritoriji Srbije,i da je Srbija energetski bezbedna i da je u informacijama EPS-a navedeno da su „na svim ugljenim linijama površinskih kopova RB Kolubara završeni planirani remonti, tako da proizvodnja uglja u zimskim mesecima može nesmetano da se obavlja.

Takođe, prilikom posete predsednika Srbije TENT-u B, 11. novembra 2021. godine, v.d. direktor EPS-a je obavestio prisutne da je na deponiji TE bilo 1,5 miliona tona uglja prihvatljivog kvaliteta, čime je garantovao da sistem spreman dočekuje predstojeću zimu i da će rad istog biti pouzdan, kao i da neće biti potrebe za dodatnim uvozom električne energije.

To se kasnije pokazalo kao neistinito, jer je suprotno izveštavanom, kriza u kojoj je u nedelju 12.12.2021. došlo do ispada svih blokova TENT (osim bloka B2) i TE Kolubara (osim bloka A3), pokazala da su uzroci problema upravo nedovoljne količine uglja, loš kvalitet tog uglja i u neprihvatljivoj meri pomešanost ugla sa umuljanom zemljom koja je dovela do zagušenja kanala za snabdevanje kotlova ugljem, kao i rad neizbalansirane turbine na tek remontovanom bloku TENT B1.

Kako je navelo ministarstvo, netačnim izveštavanjem su predsednik Aleksandar Vučić, vlada, potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, Ministarstvo rudarstva i energetike, dovedeni u zabludu i na taj način direktno ugrožena energetska bezbednost, što je imalo za posledicu iznuđenu kupovinu – uvoz električne snergije i energenata po izuzetno visokim cenama (pre svega mazuta) radi održavanja u radu blokova u funkciji, kao i radi pokretanja blokova van funkcije.

Ministarstvo podseća da je 17. januara 2022. podneta i krivična prijava Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv Srđana Alimpijevića, direktora organizacione celine „Površinski kopovi Baroševac“ u Ogranku RB Kolubara JP EPS, kao i još tri lica iz Ogranka RB Kolubara.

(Tanjug)

