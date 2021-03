Ministarstvo posreduje u prodaji zaliha domaćeg krompira

NOVA VAROŠ – Ministarstvo poljoprivrede reagovalo je na vesti u medijima o problemima domaćih proizvođača krompira koji ne mogu da prodaju prošlogodišnji rod, pa je posredovalo između proizvođača i kupaca da otkupe određene količine ove robe, potvrđeno je danas Tanjugu u ministarstvu.

Ovih dana u dvorište porodice Gujaničić u selu Akmačići kod Nove Varoši koja ima čak 500 tona krompira na lageru stigao je šleper u koji je utpovareno privih 30 tona ovok povrća, prenosi Regionalna informativna novinska agencija (RINA).

„Svesni smo da je ova proizvodnja jako promenljiva i da sve zavisi od godine do godine, ali sada je došlo do kulminacije. Bili smo potpuno bespomoćni kad je prodaja u pitanju, ali sada vidimo to svetlo na kraju tunela. Danas je otisao deo robe, a očekujemo da će uskoro biti prodat i još deo prošlogodišnjeg krompira. Ne moramo nešto mnogo da zaradimo, važno je da ne budemo u velikom gubitku kako bi mogli da se spremamo za novu, ovogodišnju setvu“, rekao je za RINU proizvođač Radoš Gujaničić.

Problem u plasmanu srpskog krompira nastao je, kako je navedeno, zbog velikih količina robe i vrlo male potražnje, jer su i Evropa i region preplavljeni ovim povrćem, ali je rešenje pronađeno u tome da domaći marketi otkupe robu od srpskih poljoprivrednika.

Dodaje da je u planu da do 15. marta Lidl i grupacija Delez otkupe još oko 15 šlepera, što je oko 250 tona krompira, a moguća je i saradnja sa pojedinim kompanijama koje se bave preradom ovog povrća.

Prema ovim navodima, određene količine krompiora bi na taj način bile otkupljene od proizvođača iz Gornjeg Milanovca, Ivanjice, Nove Varoši i Prijepolja, jer su to područja gde ima najkvalitetnije robe koja ispunjava stroge kriterijume kupaca.

„Njegova proizvodnja je potpuno prirodna, ne prska se i ne sadrži nikakve hemikalije. Dobili smo obećanje da neće propasti, pa se nadamo da će tako i biti „, rekao je Branko Gujaničić iz Akmačića.

Deo roda krompira prethodnih dana otkupljen je i od proizvođača iz sela gornjomilanivačkog kraja, kao i iz Ivanjice.

(Tanjug)

