Ministarstvo: Razmotrićemo predlog za subvencije za bicikle

BEOGRAD – Ministarstvo zaštite životne sredine razmotriće dostavljeni predlog koji se odnose na to da se subvencioniše kupovina bicikala, kako bi se smanjilo zagađenje, kažu u resornom ministarstvu.

Ranije danas Novosadska biciklistička inicijativa saopstila je da je podnela Ministarstvu zaštite životne sredine i Vladi Srbije predlog da subvencioniše kupovina bicikala.

U resornom ministarstvu kažu da su dobili taj dopis i da su udruženju iz Novog Sada odgovorili da će ga razmotriti, i uputili dalje da isti predlog dostave i Ministarstvu saobraćaja.

„Svaki predlog upućen Ministarstvu zaštite životne sredine, koji je u cilju rešavanja ekoloških problema Ministarstvo uzima u razmatranje, i shodno svojoj nadležnosti dalje postupa“, kažu za Tanjug u Ministarstu životne sredine.

Iz udruženja Novosadska biciklistička inicijativa navode da je Vlada Srbije do sada donosila samo osnovne mere koje su se odnosile na motorni saobraćaj i na to kako da se ublaže posledice zagađenja koje ta vozila izazivaju.

„Želimo da se subvencioniše prevoz koji je ekološki prihvatljiv. Verujemo da više ljudi želi da vozi bicikl, da su ti mali podsticaji, u odnosu na one taksi podsticaje, dovoljni da se to i učini i verujemo da to može na jednostavan način da bude realizovano“, kaže u izjavi za Tanjug Marko Trifković iz Novosadske biciklističke inicijative.

U Novom Sadu, kaže Trifković, ima više od 30.000 biciklista i približno 100 kilometara biciklističkih staza, te bicikl deluje kao očigledan izbor.

Ako je moguće da taksisti od države dobiju 8.000 evra subvencija za kupovinu automobila, zašto ne bi moglo da se obezbedi 100 evra podsticaja za kupovinu bicikla, navodi Trifković.

Kaže da je to samo polazna računica, te da bi ova ideja mogla da se nadograđuje.

Dodatni predlozi Novosadske biciklističke inicijative odnose se na podsticaje privredi za nabavku dostavnih bicikala, zatim omogućavanje poslodavcima da troškove za dolazak na posao isplate i onima koji dolaze biciklom ili peške, jer i oni, takođe, imaju određene troškove i kada na posao dolaze peške ili biciklom.

(Tanjug)