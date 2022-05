Ministarstvo trgovine: Proizvodjači će isporučivati 400 tona šećera dnevno

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Uroš Kandić najavio je danas da će se u narednim danima snabdevenost tržišta Srbije šečerom stabilizovati, jer je sa oba proizvodjača dogovoreno da isporučuju 400 tona dnevno.

Kandić je za RTS kazao da će proizvodjači šećera danas i narednih dana isporučivati količine koje daleko nadmašuju potrebe tržišta, kao i da je nestašicu izazvao jedan špekulant iz Kolubarskog okruga koji nije puštao šećer u prodaju.

„Troši se dnevno, u normalnim situacijama, 260 tona, a proizvodjači će danas i narednih dana izbacivati i do 400 tona. Očekujemo da se narednih dana postepeno popuni i da šećer više neće biti tema vesti“, naveo je on.

Objasnio je da je navedena količina šećera dogovorena sa proizvodjačima na sastancima prethodnih dana i da su svi svesni da se situacija sa šećerom mora razrešiti.

Na pitanje da li veruje da šećera ima u svim supermarketima u Srbiji, Kandić je naveo da ne može da tvrdi da ima, ali da će se u narednim danima situacija sa šećerom popraviti.

„Cena šećera je jučerašnjom uredbom Vlade ujednačena za sva pakovanja, tako da više neće potrebe za enormnom kupovinom šećera u pakovanjima od kilogram, što je bila do sada situacija. U prvih 20 dana maja i više od 200 posto je porasla tražnja za tom vrstom šećera“, rekao je on.

Naveo je i da je veletrgovac iz Kolubarskog okruga jedan od ključnih faktora za nestašicu i da je zajedničkom akcijom tržišne i poreske inspekcije, policije i drugih državnih organa utvrdjeno da je kod njega na lageru uskladišteno 2.000 tona šećera u pakovanju od jednog kilograma.

„To je desetodnevna potreba kompletne Srbije za pakovanjem šećera od kilogram, a za deo Srbije koji je on snabdevao, to je količina koja premašuje mesec dana. U kontroli je utvrdjeno da je on u prethodnih mesec dana izbacio svega oko 25 tona pakovanja šećera od kilogram, to je jedan šleper otprilike, a ostalih pakovanja, odnosno u rinfuzu šećera, koji su bili i do 30 dinara skuplji, izbacio deset puta više i špekulativnim aktivnostima izazvao poremećaj na tržištu“, rekao je Kandić.

Objasnio je da je u pitanju firma koja se bavi veleprodajom šećera i druge robe, a da su šećer, osim u skladištima, imali i kod proizvodjača – oko 30.000 tona šećera, što je, kako je naveo, desetina ukupne proizvodnje u Srbiji na godišnjem nivou i dodao da je najveći problem što taj šećer nije pušten u prodaju.

„Inspekcijski organi i danas rade svoj posao. Tamo se i dalje utvrdjuje činjenično stanje. Ono što je jako loše u toj situaciji jeste što je u tom delu Srbije i ne samo tu, izazvana nestašica i faktički je puštanjem šećera skupljeg i do 30 dinara, koji nije bio ograničen uredbom, vraćao nas u trgovinskom smislu više decenija unazad, primoravajući, pogotovo u malim sredinama gde nema velikih lanaca, ljude da otvaraju te džakove, da razmeravaju i prodaju na taj način skuplji šećer“, rekao je Kandić.

Upitan da li je Ministarstvo trgovine moglo da spreči situaciju sa šećerom, Kandić je objasnio da ne postoji zakon koji će sprečiti špekulacije i da, kako je naveo, „nezapamćena situacija u Evropi u poslednjih 70 godina radja i takve oblike ponašanja“.

Kandić je poručio da je, ukoliko gradjani primete da je u nekoj prodavnici cena šećera u pakovanju od jednog kilograma viša od 89,99 dinara, u pitanju kršenje uredbe Vlade Srbije i da to treba da prijave tržišnoj inspekciji, kao i da veruje da se neće desiti da građani ne zateknu šećer u prodavnicama.

(Beta)

