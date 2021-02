Ministarstvo vratilo Srbijagasu plan poslovanja na ispravku

BEOGRAD – Srbijagas još nije ispravio plan poslovanja za 2021. godinu, nakon što mu je vraćen taj dokument, u kome su prikazani rashodi viši 15 puta od investicija, kaže potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Ona je novinarima u Skupštini Srbije uoči konstituisanja parlamentarnog foruma za energetsku politiku, rekla da je Ministarstvo vratilo Srbijagasu plan na ispravku sa primedbama na 52 tačke tog plana, ali da to još nije učcinjeno.

Mihajlović kaže da tako praktično Srbijagas posluje bez plana za ovu godinu, bez licenci i bez ikakve kontrole.

“Sve ono što se tamo dešava nije dobro i mi nećemo odustati. Plan koji je dostavljen nema ni početak ni kraj. U planu praktično kao da država Srbija ne postoji, kao da Vlada ne postoji, kao da odluke vlade ne postoje, jer se ne nalaze u realizaiji tog plana za 2021. godinu”, rekla je Mihajlović odgovarajući na pitanje novinara.

Ona je navela da je Vlada donela odluku o odvajanju delatnosti u Srbijagasu, a da to ne postoji u planu koji je dostavilo to preduzeće.

“Ministarstvo ne može da usvoji takav plan, trazizmo da se to ispravi, nadam se da hoće i da ćemo konačno u narednim danima imati plan”, rekla je ministarka.

Među primedbama na plan Srbijagasa je navela i deo koji se odnosi na bilans tokova gotovine gde je bilo navedeno da je priliv novca od investiranja oko 460 miliona dinara, a da je odliv od aktivnosti investiranja 7,5 milijardi.

“Dakle, 15 puta viši su rashodi od investiranja. To je ta distributivna merža, to je ta gasifikacija gde se ne zna gde je novac. To je ono što je bačeno, a da građani Srbije nisu dobili gasifikovane gradove ili delove gradova”, rekla je Mihajlović.

Navela je da su važne tri stvari, a to su odvajanje delatnosti, poštovanje zakona ove zemlje i jasan prioret investicija.

“Kad to bude u planu, Ministarstvo će taj plan prihvatiti”, zaključila je Mihajlović.

(Tanjug)

