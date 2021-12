Ministarstvo za brigu o selu ove godine sprovelo četiri programa, obuhvaćeno 129 lokalnih …

Ministarstvo za brigu o selu je tokom ove godine sprovelo četiri programa kojima je obuhvaćeno 129 od ukupno 179 lokalnih samouprava u Srbiji, saopšteno je danas na skupu koji je organizovalo to ministarstvo.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, predstavljajući rezultate rada u ovoj godini, istakao je da je Srbiji potrebna nova teritorijalna organizacija da bi se lokalnim zajednicama omogućilo da samostalno planiraju, dogovaraju i odlučuju i u kojoj bi mogle da računaju na sopstvene izvorne prihode i transfer odgovarajućih sredstava iz državnog budžeta.

On je naveo je u da u Srbiji postoji oko 150.000 praznih kuća i dodao da je plan da se u narednih pet godina zbrine oko 6.000 porodica.

„Problem je veliki, sela se prazne, pogotovo u rubnim područijima. Kuće ostaju prazne, 150.000 praznih kuća je u Srbiji. Mi smo uspeli u ovoj godini da vratimo ili zadržimo 651 porodicu, a 134 porodica iz gradova i prigradskih naselja je rešilo da ode put sela. Svi su mladi ljudi, prosek je 30 godina, i ključni motiv je njihovo htenje da se osamostale“, rekao je Krkobabić.

On je istakao da danas u Srbiji ima 4.700 sela, od toga 200 praznih, a preko 1.000 na rubu da budu prazna.

„Barjak odbrane ove zemlje, nacionalnih i državnih interesa je danas u rukama mladih žena i devojaka. Ako one žele da ostanu, zasnuju porodice, mi smo bitku za sela Srbije dobili“, izjavio je Krkobabić.

Istakao da su sela bila zapostavljena dugi niz godina, ali da misija Ministarstva za brigu o selu ima podršku Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) preko Odbora za selo na čelu sa akademikom Draganom Škorićem.

„Akademici, naučni radnici i profesori fakulteta treba da svojim radom doprinesu boljem životu u selima Srbije, a tako i samom napretku Srbije“, izjavio je Škorić koji je i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije.

Jedan od realizovanih programa ove godine je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, za koji je izdvojeno 686,5 miliona dinara, a kupljena je 651 seoska kuća u 100 jedinica lokalnih samouprava.

U okviru tog projekta 515 bračnih parova, 81 mladi poljoprivrednik i 55 samohranih roditelja dobilo je svoj dom na selu.

Član Nacionalnog tima za preporod sela Srbije i zamenik predsednika komisije za dodelu sredstava po ovom programu, agroekonomista Milan Prostran istakao je da „sela nose velikih deo naših potreba“ i dodao da su „naši resursi zanemareni, pa jedino možemo da ih stavimo u fukciju preko sela“.

„Želim da ovaj program živi još dugo. Selo i mladi ljudi koji u njemu žive najveća su vrednost Srbije“, rekao je on.

Drugi projekat koji je Ministarstvo sprovelo ove godine bio je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva, za koji je iz budžeta opredeljeno 120 miliona dinara.

Komisija na čelu sa dekanom Saobraćajnog fakulteta Nebojšom Bojovićem ocenjivala je 81 prijavu koja je ispunila uslove, a 18 najbolje rangiranih jedinica lokalnih saouprava dobilo je sredstva za nabavku minibuseva, od čega 13 jedinica pripada četvrtoj grupi razvijenosti i devastiranim područjima.

Ta pomoć, kako je ocenjeno, direktno će doprineti rešavanju problema prevoza seoskog stanovništva u 479 sela širom Srbije, a na nedeljnom nivou ovaj vid prevoza koristiće izmedju 17.000 i 18.000 putnika.

„Radili smo na tome da uzmemo u obzir relevantne kriterijume koji obezbedjuju ono što je najznačajnije, a to je da sačuvamo selo i vodimo brigu da se mobilnost rešava na najbolji mogući način“, rekao je dekan Saobraćajnog fakulteta Nebojšta Bojović i dodao da će se ovaj program nastaviti u budućnosti.

Još jedan program koji je Ministarstvo sproveo ticao se podrške razvoju zadrugarstva u Srbiji dodelom bespovratnih sredstava za unapredjenje poslova zadruga, za koji je izdvojeno 500 miliona dinara i u okviru koga su spredstva dobilo 57 zadruga.

Kako je navedeno, uz sredstva opredeljena ove godine, za razvoj zadrugarstvo je od 2017. godine izdvojeno oko 2,2 milijarde dinara za 209 zadruga.

Predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović istakao je da su za napredak sela potrebna tri elementa – znanje, svaki vid udruživanja, na prvom mestu zadrugarstvo, kao i stočarska proizvodnja.

„Prosek od pet hektara po posedu u Srbiji malo je za konkurentnost na svakom tržištu i naši seljani su svesni da je jedini pravi put udruživanje. Nadam se da ćemo i narednih godina nastaviti da promovišemo i pomažemo zadruge za dobrobit sela Srbije“, izjavila je predsednica komisije za dodelu sredstava po ovom programu Zorica Vasiljević.

Ministarstvo za brigu o selu sprovelo je i program dodele bespovatnih sredstava za organizaciju manifestacije „Miholjski susreti sela“, kojim je 68 jedinica lokalne samouprave dobilo sredstva za održavanje te manifestacije.

Ukupna sredstva izdvojena za taj program iznosila su 30,5 miliona dinara, a u manifestacijama je učestvovalo oko 100.000 ljudi i 961 selo.

Predsednik komisije za dodelu sredstava po ovom programu bio je pesnik Ljubivoje Ršumović.

„Ova mozaična, kulturna i sportska manifestacija na velika vrata vratila je u selima Srbije čoveka čoveku, njegovo dostojanstvo, medjusobno poštovanje i medjugeneracijsku solidarnost“, izjavio je zamenik predsednika komisije po ovom programu i sekretar Nacionalnog tima za preporod sela Srbije Risto Kostov.

(Beta)

