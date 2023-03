Ministarstvo za rad: 'Solidarnost' se služi tragedijama zarad sticanja jeftinih političkih poena

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije reagovalo je danas na izjave predstavnika platforme „Solidarnost“ o pravima radnika u zemlji i tragedijama koje su se dogodile na radu, istakavši da se „služe ljudskim tragedijama zarad sticanja jeftinih političkih poena“.

Ministarstvo je navelo u saopštenju da su predstavnici platforme „Solidarnost“ pokazali neznanje o nadležnosti državnih institucija u Srbiji, jer ne znaju da su za krivične postupke i sudske odluke isključivo nadležni pravosudni organi.

Podsetilo je da su inspektori rada u toku 2022. godine izvršili 982 inspekcijska nadzora povodom smrtnih, teških sa smrtnim, teških, kolektivnih i lakih povreda na radu, kojih je 10 odsto manje nego u 2021. godini, kada je izvršeno 1.096 nadzora povodom prijavljenih povreda na radu.

„To znači da je mehanizam kontrole od strane inspektora rada doprineo unapređenju sistema bezbednosti i zaštite zdravlja na radu kod poslodavaca. Izvršeni inspekcijski nadzori su u 2022. godini rezultirali podnošenjem 295 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, podneto je 39 krivičnih prijava i doneto 351 rešenje o otklanjanju nedostataka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i 77 rešenja o zabrani rada na mestu rada zbog neposredne ugroženosti bezbednosti i zdravlja zaposlenih“, navelo je Ministarstvo.

Iz Ministarstva su podsetili da u slučajevima navedenih prekršajnih i krivičnih prijava odlučuje tužilaštvo, odnosno sud, čija je samostalnost i nezavisnost u radu propisana Ustavom.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu je u prošloj godini povećala broj nadzora nad radom pravnih lica i preduzetnika sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za 65 odsto u odnosu na 2021. godinu, navelo je Ministarstvo.

„U izveštajnom periodu za dve godine, odnosno od 1. januara 2021. do 31. decembra 2022. godine, Uprava je donela 17 rešenja o prestanku važenja licenci iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sedam rešenja kojima se oduzimaju licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu“, navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva za rad su podsetili predstavnike „Solidarnosti“ da se do pre 10 godina Srbija borila sa dvocifrenim procentom nezaposlenosti, a da je procenat nezaposlenih danas ispod 8,9 odsto.

Naglasili su i da država sprovodi razne mere zapošljavanja, kako bi se stekli uslovi za rad najosetljivijih grupa u društvu, poput osoba sa invaliditetom, starijih od 55 godina i žrtava porodičnog nasilja, a da se programima za mlade, kao što je „Moja prva plata“ stvaraju mogućnosti za zapošljavanje odmah nakon školovanja.

„Takva Srbija, koja otvara nova radna mesta, brine o svim svojim građanima i koja postaje poželjna destinacija ne samo za strane investitore, već i radnike širom sveta, smeta onima koji upiru prste na one, koji se ne služe demagogijom, već rezultatima“, navelo je Ministarstvo.

Predstavnici platforme „Solidarnost“ su ranije danas održali skup ispred Ministarstva za rad, pozvali na ostavku ministra Nikolu Selakovića i ocenili „da se vlast u zemlji hvali time što su radnici postali jeftina radna snaga“.

Povod za skup bili su godišnjica pogibije rudara u Aleskinačkom rudniku i pogibije radnika na radnim mestima koji su se dešavali u poslednje vreme.

Predstavnici tog pokreta Melanija Lojpur i Miloš Baković Jadžić pročitali su imena poginulih radnika i zapitali „zašto ministra Selakovića nema u trenucima kada radnici gube živote na poslu“.

(Beta)

