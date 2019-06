Ministri finansija EU pozvali Italiju da poštuje obećanja oko duga

Ministri finansija EU pozvali su danas Italiju da poštuje preuzete obaveze da smanji svoj veliki deficit i uskladi ga sa pravilima EU uz pretnje o mogućem pokretanju pravnih mera protiv Rima.

„Želimo da uverimo sve, italijanske gradjane, firme, evropske investitore, da posvećenost postoji“, rekao je Mario Senteno, koji kao predsednik Evrogrupe predsedava sastancima ministra finansija 19 zemalja koje koriste evro kao valutu.

Evropska komisija koja nadzire budžetske planove svih 28 EU zemalja članica navodi da je italijanski javni dug iznosio 132,2 odsto BDP-a u 2018. godini, više nego duplo više od limita EU od 60 odsto, a predvidja se da će ove godine dalje porasti na 135 odsto.

Italijanski dužnički teret iznosi oko 1.000 evra u troškovima servisiranja godišnje za svakog italijanskog državljanina.

Evropska komisija predlaže da se protiv Italije pokrene procedura za preterani deficit, mada bi svaku akciju morale da odobre zemlje članice Unije.

Visoki komesari EU juče su pozvali Italiju da pruži dodatne informacije koje ima da opravda porast nivoa duga.

„Pozivamo Italiju da primi ruku koju joj pruža Evropska komisija“, rekao je francuski ministar finansija Bruno Le Mer.

On je rekao da postoje pravila u evrozoni, kao što su budžetska pravila i dužnička pravila i da svi pokušavaju da ih poštuju.

„Nikad nije lako poštovati pravila ali to je važno za sve nas kolektivno“, rekao je Le Mer.

Pri dolasku na sastanak evrogrupe italijanski ministar finansija Djovani Trija rekao je novinarima da ne treba donositi nove mere da bi se smanjio dug.

„Nisu nam potrebne jer da jesu mi bi ih doneli. Mi već znamo kako možemo prirodno da stignemo do tog nivoa,“ rekao je Trija. On je rekao da će Italija postići ciljani deficit jer je to dovodi u „položaj sigurnosti“.

