Ministri Srbije i Rumunije razgovarali na Djerdapu o gasu i obnovljivim izvorima energije

Ministarka rudarstva i energetike Srbije, Zorana Mihajlović, razgovarala je danas s ministrom energetike Rumunije, Virdžilom Danijelom Popeskuom, o saradnji dve države u oblasti energetike, povezivanju u gasnom sektoru, zajedničkoj izgradnji infrastrukture i novim projektima, posebno o reverzibilnoj hidroelektrani (RHE) Djerdap 3, saopštio je njen kabinet.

Mihajlović je posle sastanka s Popeskuom na Djerdapu, gde su prisustvovali obeležavanju 50 godina od puštanja u rad hidroelektrane Djerdap 1, rekla da je za Srbiju prioritet izgradnja novih energetskih kapaciteta, posebno onih koji za proizvodnju energije koriste obnovljive izvore, a prioritet je i regionalno povezivanje gasovoda.

„Razgovarali smo o zajedničkim projektima, regionalnoj energetskoj infrastrukturi, o alternativnim pravcima i dobavljačima gasa, povećanju proizvodnih energetskih kapaciteta. Želimo zajedno da radimo na realizaciji projekta Djerdap 3, koji je jedan od najvažnijih projekata koje Srbija ima u svom novom investicionom ciklusu“, rekla je Mihajlović.

Izgradnja te reverzibilne hidroelektrane (RHE) je, prema njenim rečima, od regionalnog značaja, jer je to novi izvor električne energije važan za balansiranje novih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Ministarka je rekla da je već razgovarala s kompanijama koje su zainteresovane, ali da je važno da i Rumunija bude deo tako velikog projekta.

Mihajlović je rekla da Srbija i Rumunija imaju tradicionalno dobre i prijateljske odnose, da trgovinska razmena beleži rast, a da je prošle godine iznosila dve milijarde evra.

„Razgovarali smo i o saradnji u vreme energetske krize, posebno kada je reč o diverzifikaciji u gasnom sektoru, budući da su i Srbija i Rumunija u regionalnoj radnoj grupi za smanjenje zavisnosti od jednog dobavljača gasa, koja je deo Platforme EU za zajedničku kupovinu energije“, rekla je Mihajlović.

Dodala je da se gradi gasovod Niš-Dimitrovgrad koji će omogućiti da Srbij dobija gas i iz LNG terminala u Grčkoj i gas iz Azerbejdžana, ali da je plan da se poveže gasovodima i sa drugim susedima, medju kojima je i Rumunija.

Povezivanje Srbije i Rumunije gasnom interkonekcijom jeste, kako je rekla, potencijalni zajednički projekat i Srbija će ove godini završiti projektno-tehničku dokumentaciju.

Mihajlović je rekla da je sa Popeskuom razgovarala o potrebi da se što pre održi zasedanje Mešovite komisije za Djerdap, kako bi se „prevazišle sve prepreke koje postoje kada je reč o ugovoru iz 1995. godine“ i da je dogovoreno formiranje operativnih timova.

„Razgovarali smo i o mogućnostima izgradnje naftovoda od naftnih polja u zapadnoj Rumuniji do Srbije, s obzirom na to da je Rumunija najveći proizvodjač nafte i gasa u Centralnoj i Istočnoj Evropi“, izjavila je Mihajlović.

Ona je na obeležavanju 50 godina od početka rada Djerdapa 1 rekla „da je izgradnja te hidroelektrane primer kako se pripremaju i realizuju veliki, zajednički, medjudržavni, regionalni projekti“.

„Srbija i Rumunija su primer dobrih suseda u našem regionu. Pre 50 godina, puštanjem u rad HE Djerdap 1 Srbija i Rumunija dobile su jednu važnu i neraskidivu vezu, a Dunav je postao reka koja nas povezuje i čiji smo potencijal zajedno uspeli da iskoristimo za proizvodnju električne energije i to one najčistije, zelene energije“, rekla je Mihajlović.

Ona je zahvalila inženjerima i svim radnicima u Srbiji i Rumuniji koji su učestvovali u izgradnji te hidroelektrane.

(Beta)

