Ministru Momirovicu urucena plaketa zahvalnosti Varvarina

VARVARIN – Ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavu Momiroviću danas je uručena plaketa zahvalnosti opštine Varvarin, društveno priznanje za izuzetna dostignuća i rezultate ostvarene u radu ove opštine, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva.

Opština Varvarin danas obeležava svoj dan, a zahvaljujući na priznanju ministar je istakao da je njegov doprinos skroman i da ako postoji neko kome bi trebalo da budemo zahvalni to su naši građani na čijem poverenju se grade uspešni, kao i rukovodstvu na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem koji su velikom energijom pokrenuli najveći investicioni talas u istoriji Srbije.

„Do kraja godine završićemo auto-put do Kruševca, kada će i ljudi iz Varvarina i Ćićevca dobiti brži i sigurniji izlazak na auto-put do Beograda i Niša“, izjavio je Momirović.

Dodao je da će paralelno sa izgradnjom Moravskog koridora biti napravljena velika industrijska zona između Varvarina i Ćićevca koja će otvoriti novu perspektivu za ove dve opštine, ali i za Trstenik i Kruševac.

Momirović je naglasio da je u uslovima svetske ekonomske krize, na nama da štedimo energente, pre svega struju, da nastavimo sa investicijama i projektima i dokažemo da možemo da završimo započete infrastrukturne projekte.

(Tanjug)

