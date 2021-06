Mirović na promociji magazina o potencijalima Vojvodine

BEOGRAD – Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je večeras u Beogradu promociji magazina „Balkan travel“, koji u novom broju predstavlja turističke potencijale Vojvodine.

„Vojvodina je neponovljiva, gotovo mistična i na ovaj originalan način, kroz priče uglednih ljudi, pokazujemo sve ovo što je ona danas. Kada se kaže Vojvodina, onda i neobične zamisli postaju realne, i zbog toga moramo, sa više truda, obogaćivanjem ponude, uvođenjem novih sadržaja, promovisati sve naše potencijale, naročito danas kada sa znatno više optimizma gledamo na budućnost turizma“, rekao je Mirović.

Kako je saopšteno iz Pokrajinske vlade, on je ukazao na to da je u Pokrajini broj turista od 2016. do 2019. godine povećan za preko 120.000, a da je u istom periodu povećan i broj noćenja za skoro 300.000.

„Naš zadatak je da se vratimo na rastući trend u oblasti turizma, na one podatke iz 2019. godine koji su bili najbolji kada je turizam u pitanju i zato moramo krenuti u kampanju predstavljanja svega onoga što Vojvodina ima da ponudi i zbog čega je jedno od najlepših mesta za život u ovom delu Evrope“, kazao je Mirović.

On je istakao da su Pokrajinska vlada i Turistička organizacija Vojvodine podržali izdavanje poslednjeg broja magazina, doprinoseći tako promociji potencijala Pokrajine, ocenivši da je to učinjeno u pravom trenutku – onda kada se donosi odluka o tome gde će se provesti letnji odmori.

Direktorka Turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović istakla je da magazin „Balkan travel“ Vojvodinu predstavlja putem bogato ilustrovanih priča o prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim znamenitostima i turističkim proizvodima i potencijalima.

„Ovaj magazin predstavlja poeziju vojvođanske ravnice, njenih salaša, čardi, vojvođanskih domaćina i vojvođanskog načina života“, izjavila je Olivera Jovićević, novinar-saradnik magazina “Balkan travel“.

Magazin „Balkan travel“ predstavlja turističku ponudu regiona i ukazuje na skrivene čari i mnogobrojne nove turističke atrakcije.

Promociji magazina prisustvovao je i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.