Mišel: Srbija može da bude lider u tehnologiji budućnosti

BEOGRAD – Delimo viziju Srbije kao lidera u razvoju digitalne ekonomije i inovacija i ta tehnologija budućnosti od Srbije može da napravi centar inovacija i na globalnom nivou, izjavio je generalni direktor „Telenora Srbije“ Majk Mišel.

„Mogućnosti koje pruža nova tehnologija pete generacije su beskrajne i neistražene. U procesu učenja i istraživanja punih potencijala 5G mreže važan je doprinos koji daje Vlada Srbije“, rekao je Mišel za „Novosti“.

Prema njegovim rečima, tržište telekomunikacija u Srbiji beleži stalni rast.

„I za globalni nivo karakteristično je da korisnici prelaze sa govora i slanja poruka na rezmenu podataka, tj. mobilni internet i njihove potrebe svakim danom rastu. Bitne su im pouzdanost, brzina i dostupnost tih usluga. ‘Telenor’ prati potrebe svojih korisnika i u tom smislu se i razvija. Sa druge strane, sve je više servisa, koji intenzivno zavise odmobilnog interneta, a koji predstavljaju neraskidivi deo svakodnevnice naših korisnika“, rekao je Mišel.

Upitan ko u Sriji ima pristup 5G mrežama, Mišel kaže da je „Telenor“ krajem juna pustio prvu 5G baznu stanicu i kreirao okruženje koje mugu da koriste domaće i strane kompanije, startapi, studenti i ostali zainteresovani da uče i razvijaju svoja rešenja u tehnologiji budućnosti.

„Konkretno da li je sa 5G tehnolgijom moguće da vas hirurg operiše sa velike daljine? Jeste. Da li ljudi tu mogućnost ovde prihvataju? Nisam siguran ni da bih ja to trenutno prihvatio. Ali važno je da svako tržište razvije svoje modele upotrebe. U Srbiji postoje pametni i talentovani ljudi koji mogu da ih razvijaju i trebalo bi im upravo to i omogućiti. S tim ciljem smo i kreirali 5G okruženje, da uz učenje i razvoj dođemo do primenjivih rešenja koja mogu da doprinesu razvoju ekonomije i biznisa“, kaže Mišel, odgovarajući na pitanje o tome koliko je Srbija spremna za prihvatanje novih tehnologija.

(Tanjug)