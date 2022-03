Mister D poklanja i u martu 300 dinara uz promo kod „donesi“

BEOGRAD – Brzorastući servis za dostavu hrane i namirnica Mr. D ovog puta odlučio je da pokloni 300 dinara svim novoregistrovanim korisnicima, uz poruku “Počnimo ljubav iz početka”, navodi ovaj servis.

Dodaje se da će novi korisnici aplikacije uz promo kod donesi ostvariti uštedu pri svojoj prvoj narudžbini u toku akcije, koja je planirana da traje do 10. marta.

Mister D navodi da njihov servis za dostavu, koji je počeo sa radom pre dva meseca, beleži ozbiljan rast, a veliki broj zadovoljnih korisnika vrlo rado bira upravo ovu aplikaciju za najbržu dostavu hrane.

„Februar je bio mesec ljubavi, a mart mesec darivanja, i zato ćemo svim novim korisnicima pokloniti 300 dinara koje će moći da iskoriste do 10. marta, uz promo kod donesi. Počnimo ljubav ispočetka. Svaki novi korisnik, nakon registrovanja moći će da izabere svoje omiljeno jelo, a zatim da uz pomoć promo koda ostvari i uštedu od 300 dinara za svoju prvu narudžbinu koju će platiti karticom”, rekao je izvršni komercijalni direktor kompanije Marko Stanković.

Podseća se da je servis za dostavu hrane dostupan u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Leskovcu, a širenje van granica je samo jedan od dugoročnih planova uspešnog tima.

„Neki od najboljih restorana širom gradova u kojima poslujemo su nam ukazali poverenje i već učestvovali u brojnim akcijama koje smo sproveli za manje od dva meseca. Stigli smo do broja od 700 restorana, pa sa sigurnošću mogu da tvrdim da će se i za najizbirljivije korisnike naći nešto sa menija”, rekao je Stanković.

Napominje da aplikacija Mister D može da se preuzme sa App ili Play stora.

(Tanjug)

