Mister D produžio besplatnu dostavu do 15. februara

BEOGRAD – Nova aplikacija za dostavu hrane i namirnica Mister D (Mr.D) produžila je period besplatne dostave do 15. februara, a ovaj servis, koji je nedavno počeo sa radom, dostupan je u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, saopštio je Mister D.

„Odlučili smo da obradujemo naše korisnike tako što ćemo promo period besplatne dostave produžiti do 15. februara. Veoma nam je drago što smo za kratko vreme uspeli da stignemo do rekordnog broja narudžbina“, rekao je komercijalni direktor Mister D-ija Marko Stanković.

Dodao je da veruje da će taj broj iz dana u dan rasti, pogotovu što je za naredni period pripremljen veliki broj akcija i popusta.

Servis Mr. D ostvario je saradnju sa više od 550 popularnih restorana kako u glavnom gradu, tako i Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

„ Planiramo veliko širenje našeg servisa a sledeća stanica nam je Pančevo, nakon čega slede Subotica, Kraljevo, Čačak, Kruševac i Leskovac. U trećoj fazi planirano je širenje i van granica Srbije,“ najavio je Stanković.

Istakao je da će se osim širenja dostupnosti usluge, nastaviti i sa humanitarnim radom i naveo da je početak obeležen akcijom deljenja obroka medicinskim radnicima.

Prema njegovim rečima i društvena odgovornost će sigurno biti jedna od stvari po kojoj će se ovaj servis izdvojiti i postati prepoznatljiv.

Korisnicima je aplikacija dostupna pod nazivom Mister D sa App ili Play stora .

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.