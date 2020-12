Mladi preduzetnici veliki resurs za razvoj privrede

BEOGRAD – Svima koji razmišljaju da se bave preduzetništvom preporučila bih da pogledaju kakvu raspoloživu podršku pruža sajt preduzetništvo. gov. rs gde se nalaze informacije o programima državne podrške bez obzira koje ministarstvo ili agencija ih realizuje, izjavila je pomoćnica ministra privrede zadužena za sektor malih i srednjih preduzeća Katarina Obradović Jovanović.

Ona je u razgovoru koji je prethodio onlajn Sajmu omladinskog preduzetništva i privrednih potencijala Srbije, koji je u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta organizovao Privredni forum mladih, navela da Ministarstvo privrede ima sistemski pristup razvoju preduzetništva.

To znači da su definisane strategije u kojima su i mladi preduzetnici bitna ciljna grupa.

Prema njenim rečima na sajtu preduzetništvo. gov.rs

zainteresovani mogu da nađu i spisak svih regionalnih razvojnih agencija koje korisnicima besplatno pružaju obuke i savete i gde mogu da se konsultuju oko pisanja biznis plana, načina za dobijanje sredstava.

„ Ministarstvo privrede sprovodi i niz programa na koje mogu da konkurišu i mladi a za njih je najzanimljiviji program koji radimo sa Fondom za razvoj. Zovemo ih startap a u stvari su za početnike u biznisu gde može da se dobije 30 odnosno 40 odsto bespovratnih sredstava za realizaciju posla“, objasnila je Katarina Obradović Jovanović.

Ocenila je da su mladi nosioci novih ideja, brže i lakše se prilagodajavaju promenama koje donose nove tehnologije i važan su resurs za privredu svake zemlje i njen budući razvoj.

Dodala je da je jedan od ciljeva Ministarstva da se dostigne da u svim školama u Srbiji postoji mogućnost da đaci i studenti steknu prvo preduzetničko iskustvo i vide da li je to za njih.

Da su neformalni oblici, kao što su učeničke kompanije veoma važni i da se na njima može puno naučiti, ukazao je i savetnik premijerke Ane Brnabić Vukašin Grozdić.

On je naglasio da je za razvoj preduzetništva među mladima bitan pravni okvir, obezbeđivanje finansiranja i celoživotni model obrazovanja.

Mladi su sa svoje strane istakli da su njihovi najveći problemi kada je reč o otiskivanju u preduzetničke vode, to što nemaju profesionalnog ni životnog iskustva, pošto je kod nas i inače nerazvijena preduzetnička kultura pa nemaju od koga da uče.

Prema rečima Nataše Škrbić iz Udruženja mladih privrednika Srbije sledeći veliki problem jeste otežano dolaženje do finansijskih sredstva neophodnih za biznis, jer banke nisu baš raspoložene da finansiraju mlade.

Zato je ona ali i više učesnika u razgovoru ukazalo na neophodnost pronalaženja alternativnih izvora finansiranja.

Sajam omladinskog preduzetništva, treći po redu je prvi put održan u virtuelnom obliku i na njemu su se predstavili brojni preduzetnici iz cele Srbije.

