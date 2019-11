Mnogi preduzetnici bi povoljne kredite za opremu i sredstva

BEOGRAD – Za novi program promocije preduzetništva i samozapošljavanja tokom 20 dana interesovanje je pokazalo 130 osoba, 60 je popunilo aplikaciju, a među njima je 33 privredna subjekta, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.

„Još smo na početku i mislimo da će program pun svoj kapacitet pokazati posle Nove godine kada će se krenuti u obradu, pisanje programa i projekata za koje će se aplicirati i tražiti novac, a zatim krenuti u realizaciju sa poslovnim bankama“, rekao je Stevanović za Tanjug.

Program je u dve faze, a prva „pilot faza“ će biti realizovana sa 300 miliona dinara budžetskih sredstava.

„Kada to zaživi, kad se uoče prednosti i slabosti, onda će se uz podršku KFW-a i nemačke vlade obezbediti još 12,9 miliona evra i sredstva će se koristiti do njihove realizacije, dok se ne potroše“, rekao je on.

Za kreditnu podršku se mogu prijaviti početnici u biznisu, pravna lica, fizička lica, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, a isključena su srednja preduzeća.

„Program je predviđen za male, koji su na početku ili tek hoće da uđu u biznis jer preduzeća ne mogu biti starija od dve godine“, precizirao je on.

Prvi korak za zainteresovane su obuke u trajanju od pet dana što je, ističe on, novost u ovakvoj vrsti programa.

„Korisnici moraju da prođu obuku, steknu licencu i budu sertifikovani od strane Privredne komore Srbije da su sposobni, imaju znanje da naprave biznis plan na osnovu koga će poslovi za koje traže novac da funkcionišu i žive, i da se šire“, kaže Stevanović.

Program realizuje Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Ministarstvom privrede i republičkim Fondom za razvoj uz stručnu podršku KFW i Privredne komore Srbije.

Biće sprovođen preko tri partnerske banke i zainteresovani će moći da će moći da se jave na više mesta po Srbiji.

„Ljudi će tako lakše dolaziti do informacija, ali i do sredstava predviđenih ovih programom“, kaže on.

Program predviđa kredite za obrtna sredstva sa rokom otplate do tri godine, gde je grejs period od 3 meseca, odnosno do pet godina su krediti za investicije sa grejsom od pola godine, a efektivne kamatne stope biće do šest odsto.

„To su povoljne kamatne stope, a kada izmiri kredit, korisnik ostvaruje pravo do 20 posto bespovratnih sredstava što je dodatni benefit“, kaže Stevanović i dodaje da će program dodatno da osnaži pojedince i mala preduzeća da se javljaju za sredstva i započinju biznis.

„Starosnih ograničenja nema dok se neophodna trijaža prolazi tokom obuke od pet dana, a mogu se prijaviti za obuku i fizička lica koja nemaju osnovane firme ali da bi postali korisnik kredita kod poslovne banke moraće da imaju osnovano pravno lice, budu preduzetnici ili registrovani poljoprivrednici“, kaže Stevanović.

(Tanjug)