Mobilni telefon i tri koraka za digitalni prelaz granice

BEOGRAD – Odluku da pravimo digitalni pasoš u kompaniji IBM doneli smo u martu prošle godine, odmah nakon pojave kovida-19, a prvi radni prototip nastao je dve nedelje nakon donošenja odluke, izjavio je za Magazin Biznis Marko Vukolić, naučnik u kompaniji IBM koji je bio angažovan na ovom projektu.

Objašnjavajući šta je zapravo IBM Digital Health Paš, on kaže da je to tehnologija zasnovana na blokčejnu koja čuva privatnost i omogućava korisnicima da predstave svoj zdravstveni status različitim verifikatorima čuvajući pritom njihovu privatnost.

Verifikatori mogu da budu, recimo, granična policija, avio-kompanije, mesta za zabavu.

„Tehnologija pohranjuje sertifikate javnog ključa izdavalaca, odnosno zdravstvenih organizacija na blokčejnu, što omogućava verifikatorima da utvrde da su zdravstvene potvrde korisnika izdali ovlašćeni izdavaoci“, kaže Vukolić.

Dodaje da valja imati na umu da se na blokčejnu ne čuvaju lični podaci, već da oni ostaju na uređaju vlasnika podataka.

Kada je reč o sadržaju samog dokumenta, kome on može da bude dostupan i ko i kako može da ga koristi, Vukolić kaže da korisnici, izdavaoci i verifikatori u okviru date nadležnosti ili širom različitih nadležnosti, mogu da koriste sistem.

Korisnici, navodi on, dobijaju jedinstvene QR kodove privatno uskladištene u svom mobilnom telefonu ili u papirnoj formi, a blokčejn sadrži javne kriptografske ključeve izdavalaca.

Na pitanje kako bi vakcinalni pasoši funkcionisali ukoliko bi se u svetu donela odluka o njihovom uvođenju, Vukolić kaže da bi to podrazumevalo tri koraka.

Prvi korak bi značio da zdravstvene vlasti registruju odobrene javne ključeve svojih izdavalaca zdravstvenih potvrda na blokčejnu.

Odobrenim verifikatorima bi bio omogućen pristup čitanju ovih ključeva iz blokčejna.

Drugi korak bi značio da izdavaoci izdaju digitalno potpisane zdravstvene potvrde korisnicima a one ostaju kod korisnika u elektronskom ili papirnom obliku, u formi QR koda.

Treći korak jeste da korisnici pokazuju QR kod verifikatorima koji preuzimaju javne ključeve izdavalaca upotrebljene za potpisivanje zdravstvenog uverenja iz blokčejna.

Prema Vukolićevim rečima privatnost podataka je ovde očuvana time što se svi osetljivi podaci čuvaju samo na mobilnom telefonu ili u papirnom obliku ali u oba slučaja isključivo u posedu korisnika.

(Tanjug)

