Modernizacija pruge Subotica-Horgoš u završnoj fazi

BEOGRAD – Modernizacija i elektrifikacija pruge Subotica – Horgoš – granica sa Mađarskom u završnoj je fazi, saopštile su danas Infrastrukture železnice Srbije.

„Radovi na izgradnji i rekonstrukciji pruge, kao i na postavljanju kontaktne mreže i elektrifikaciji te deonice završeni su 15. maja, šest meseci pre ugovorenog roka za završetak čitavog posla“, navodi se u saopštenju.

Duž čitave deonice od Subotice do Horgoša i granice sa Mađarskom predstoje završne aktivnosti, a novoizgrađena kontaktna mreža iznad pruge je pod naponom i predstoji njeno priključenje na elektrodistributivni sistem, navodi se u saopštenju.

Iz Infrastrukture železnice dodaju da uporedo sa završnim radovima, Komisija za tehnički pregled pruge počinje da radi.

Ta pruga, jedna je od najmodernijih elektrificiranih evropskih železničkih deonica, kojom će putnički vozovi saobraćati brzinom do 120 kilometara na sat, a vozom između Horgoša i Segedina će se putovati 35 minuta.

Teretni vozovi novoizgrađenom prugom saobraćaće brzinom do 100 kilometara na sat.

Pruga Subotica – Horgoš će se u stanici Subotica priključivati na brzu prugu Beograd – Budimpešta i tokom izgradnje i na srpskoj i na mađarskoj teritoriji predstavljaće alternativni pravac za odvijanje saobraćaja vozova, posebno teretnih.

Rok za završetak radova je novembar 2022. godine, a ugovorena vrednost posla iznosi oko 10,2 milijarde dinara. Radove izvodi konzorcijum „Karin Komerc MD“ iz Veternika i „RŽD Internešnl“.

Na toj pruzi dužine 26,6 km u potpunosti je rekonstruisan donji stroj za brzine do 160 km/čas, gornji stroj za brzine do 120 km/čas, izgrađeni su elektroenergetska postrojenja i pruga je elektrificirana.

Izgrađeni su novi infrastrukturni objekati, kao što je podvožnjak u Subotici, zatim dva podhodnika u Paliću i Horgošu, kao i dva stajališta – Javna skladišta Subotica i Hajdukovo.

Za potrebe te modernizovane pruge izgrađena su i četiri objekata za signalno-sigurnosna i telekomunikaciona postrojenja, i to u stanicama Palić, Bački Vinogradi i Horgoš, kao i na stajalištu Javna skladišta Subotica, a novo železničko postrojenje izgrađeno je i u stanici Bački Vinogradi.

Na svih 13 putnih prelaza na toj pruzi ugrađeni su savremeni signalno-sigurnosni i telekomunikacioni uređaji, čime je bezbednost saobraćaja podignuta na znatno viši nivo.

U železničkoj stanici Horgoš uređeno je i svih pet staničnih koloseka, od kojih će prva dva biti za putnički, a ostali za teretni železnički saobraćaj.

Rekonstruisane su stanične zgrade u Paliću, Bačkim Vinogradima i Horgošu. Sve pristupne saobraćajnice su asfaltirane, a postavl?ena je horizontalna i vertikalna signalizacija.

Ta, sada moderna pruga, sa rekonstruisanim staničnim zgradama, koje su zadržale autentičnost, zablistala je punim sjajem duž ovog dela vojvođanske ravnice.

Putnicima će u novim objektima biti na raspolaganju lepe čekaonice i šalter sale, a novoizgrađeni liftovi u sastavu podhodnika će još više doprineti komforu. Korisnicima usluga na novoj pruzi omogućeno je funkcionalno i efikasno poslovanje, a renovirane službene prostorije, opremljene najsavremenijom tehnikom, omogućiće železničkom osoblju kvalitetne uslove za rad.

Modernizacija pruge Subotica – Horgoš počela je 18. oktobra 2021. godine u Horgošu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana.

Pruga Subotica – Horgoš – granica sa Mađarskom bila je neelektrificirana, regionalna i prekogranična pruga, koja povezuje regionalne centre na teritoriji Srbije i Mađarske.

Pruga se iz Subotice i Horgoša preko državne granice, nastavlja na mađarskoj teritoriji u dužini od 12,6 km do Segedina.

Izgrađena je 1885. godine, kao deo tada izuzetno značajne železničke magistrale Baja – Subotica – Segedin.

(Tanjug)

